Jugendarbeit in Hückeswagen : Weiter Warten auf Streetworker

Jugendarbeit in Hückeswagen

Hückeswagen Seit fast zwei Jahren ist die Streetworker-Stelle für Hückeswagen vakant. Die Politik forderte jetzt den Kreis auf, die Stelle schnellstens zu besetzen.

Das überzeugte schließlich die Politik, die das Ganze dennoch weiter beobachten will. „Wir wollen ein Datum, um das Verfahren zu evaluieren“, sagte Jörg von Polheim (FDP). „Es muss schneller gehen, weil es um unsere Kinder geht“, betonte Shirley Finster (Grüne). Und Pascal Ulrich (CDU) ergänzte: „Der Antrag ist die Ultima Ratio, wenn alles andere scheitert.“ Brigitte Thiel (FaB) sagte hingegen, dass man dem Kreis nun eine Chance geben müsse, zu handeln, betonte aber ebenfalls die Dringlichkeit.

Die SPD zog den Antrag zwar zurück. Ratsfrau Regine Gembler kündigte jedoch an, das Thema auf jede Tagesordnung des Sozialausschusses setzen zu wollen, bis die Stelle besetzt ist. Am Ende stand der Beschluss, den Kreis aufzufordern, die Stelle „schnellstens zu besetzen“ und erneut die Dringlichkeit für die Jugendlichen in Hückeswagen zu betonen.