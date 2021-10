Kultur in Hückeswagen : Irish Folk zum Genießen mit „Crosswind“

Die Irish-Folk-Band „Crosswind“ gastiert am kommenden Sonntag erneut im Kultur-Haus Zach. Foto: Mira Konzertangentur Foto: Mira Konzertagentur

Hückeswagen „Crosswind“ ist ein junges Erfolgsquartett aus Deutschland. Die vierköpfige Band gibt am Sonntag, 10. Oktober wieder einmal ein Gastspiel im Kultur-Haus Zach.

„Crosswind“ ist ein junges Erfolgsquartett aus Deutschland, das sich innerhalb kürzester Zeit zu einer der aktivsten und meistgefragten Bands der hiesigen Folkszene entwickelt hat. Diesen Ruf hält die Band seit nunmehr neun Jahren und bewies 2018 mit der Veröffentlichung des zweiten Studioalbums erneut, dass ihr dieser Ruf zu Recht anhaftet. Am kommenden Sonntag ist Crosswind wieder mit einem Irish-Folk-Konzert zu Gast im Kultur-Haus Zach.

Die vier Musiker präsentieren akustische, handgemachte Folkmusik. „Ausgehend von der gemeinsamen Schnittmenge in der traditionellen irischen Musik, drangen in den vergangenen Jahren immer weitere musikalische Einflüsse in das Bandrepertoire mit ein“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein. So komplementieren Klänge aus Skandinavien und Amerika den Bandsound, und durch viele Texte und Melodien aus eigener Feder werde dieses Bild eindrucksvoll abgerundet. Noppenberger: „,Crosswind’ hat einen hohen Wiedererkennungswert, der von Fans wie Kritikern gleichermaßen geschätzt wird.“

Seit der Bandgründung 2012 standen die Musiker weit über 200 Mal zusammen auf der Bühne und sorgten ebenso oft für ausverkaufte Konzertsäle und eine begeisterte Fangemeinde. Das Vierergespann brilliert mit musikalischem Talent, ausgefeilten Arrangements sowie einer beeindruckenden Bühnenpräsenz. Auch beeindruckt seine instrumentaltechnische Versiertheit. Béatrice Wissing, Sarah Thomsen und Stefan Decker an Fiddle, Concertina und Flöten gehören zu den besten jungen Spielern ihrer Instrumente in Deutschland. Als profilierter Gitarrist verbindet Mario Kuzyna groovige Rhythmen mit variationsfreudigen Solo-Parts. Ein Höhepunkt seien zweifelsohne die vielschichtig gewobenen mehrstimmigen Gesangsparts, betont Noppenberger. Verfüge die Band doch über gleich vier ausdrucksstarke Solo- und Backgroundstimmen. Die Musik sei druckvoll, dynamisch und mitreißend, doch wirke sie niemals gehetzt. „Selbst in ihren aufbrausendsten Momenten strahlen die Musiker eine bezaubernde Ruhe und Gelassenheit aus“, urteilt die Fachpresse.

„Crosswind“ verspreche ein unvergessliches Konzerterlebnis, ist sich Noppenberger sicher. Mal möchte man sich in die vielschichtig gewobenen Klangdichtungen fallen lassen, mal reißt der Groove einen förmlich auf die Füße. „Das Programm hat Seele, es hat Witz und Humor und nimmt den Zuhörer mit auf eine einzigartige musikalische Reise.“ Das sei Irish Folk einfach zum Genießen.

Karten zum Preis von zwölf Euro gibt es im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de, an der Abendkasse kosten sie 14 Euro. Es gilt die 3G-Regel, darüber hinaus müssen die Besucher einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Haus Zach tragen und die Kontaktdaten zur eventuellen Nachverfolgung am Eingang angeben.