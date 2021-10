Der ehemaligen Mühlenhof in Dörpersteeg ist heute in Familienbesitz (o.), das Straßenschild führt von der Bundesstraße 237 in die kleine Ortsschaft (l.) wo auch Carsten Wurth wohnt (M.), der im Lockdown mit Trompete und in Bergischer Tracht in seinem Vorgarten gespielt hat. Historisches Foto vom Mühlenhof (r). Foto: Heike Karsten (2), Licciardi, Arno Paffrath/Stadtarchiv