Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Zurück in die musikalischen „Sixties“ und „Seventies“

Hückeswagen Das Wuppertaler „Old Friends Duo“ präsentiert am 8. Oktober im Kultur-Haus Zach Musik der 60er und 70er mit Hits von Elvis, den Beatles oder den Rolling Stones.

Die 60er und 70er Jahre werden wieder lebendig, wenn am kommenden Freitag das „Old Friends Duo“ im Kultur-Haus Zach auftritt. Die beiden Wuppertaler Musiker Georg Decker und Volker Lieb sind mit der Musik jener Zeit aufgewachsen und versetzen ihr Publikum bei ihren Auftritten seit vielen Jahren in diese Zeit zurück. „Mit Hits, die einfach nicht aus dem Gedächtnis verschwinden“, verspricht Stefan Noppenberger vom Trägerverein des Kultur-Hauses.

Karten zum Preis von zwölf Euro gibt es im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten die Karten 14 Euro. Für den Besuch des Konzerts gilt die 3G-Regel, also der Nachweis über die vollständige Impfung, die Genesung oder die Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests Darüber hinaus müssen die Konzertbesucher einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Haus Zach tragen und die Kontaktdaten zur eventuellen Nachverfolgung am Eingang angeben.