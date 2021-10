Hospizgruppe Hückeswagen wirbt für ihre ehrenamtliche Arbeit : Hilfe für ein „Leben! Bis zum Schluss!“

Zum Welthospiztag am 9. Oktober hat die Hospizgruppe In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei und der Bergischen Buchhandlung eine Auswahl an Literatur und Informationen zusammengestellt. Foto: Hospizgruppe

Hückeswagen Die Hospizgruppe Hückeswagen hat anlässlich des Welthospiztags Literatur und Informationen in der Bergischen Buchhandlung und der Stadtbibliothek zusammenstellen lassen.

Wenn ein geliebter Mensch im Sterben liegt, brauchen die Angehörigen nicht selten Hilfe. In der Schloss-Stadt leistet diese seit 22 Jahren bereits die Hospizgruppe Hückeswagen . „Die Weggefährten“, wie sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter nennen, setzen sich dafür ein, schwerstkranken und sterbenden Menschen die letzte Zeit ihres Lebens ihren Vorstellungen entsprechend zu gestalten, genau hinzuhören und einfühlend zu begleiten. Zum Welthospiztag am 9. Oktober – morgen Samstag – lassen sie unter dem Motto „Leben! Bis zum Schluss.“ Menschen zu Wort kommen, denen durch hospizliche Begleitung und palliative Versorgung die Angst vor Schmerzen, dem Alleinsein oder dem Gefühl, anderen eine Last zu sein, genommen werden konnte.

Schriftführerin Judith Hanke: „,Ich bin tot. Am Anfang meiner Krankheit hatte ich Angst, allein sterben zu müssen. Klaus vom Hospizdienst war dann aber bis zuletzt für mich da.’ Das ist eines der Zitate, mit denen wir in diesem Jahr die Verstorbenen zu Wort kommen lassen, also die Menschen, die wir bis zum Schluss begleiten durften.“ Zum Welthospiztag haben die „Weggefährten“ in der Bergischen Buchhandlung, Bahnhofstraße, und in der Stadtbibliothek, Friedrichstraße, eine große und aktuelle Auswahl an hilfreicher und informativer Literatur zum Thema bereitstellen lassen. „Es werden alle Altersgruppen angesprochen, denn Kinder gehen mit dem Thema Tod und Trauer ganz anders um als Erwachsene“, berichtet Judith Hanke. Jeder Verlust sei einzigartig, weswegen es auch sehr wichtig sei, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen. Die ehrenamtliche Mitarbeiter der Hospizgruppe begleiteten die Menschen in diesen schweren Zeiten. Auch bieten „Die Weggefährten“ seit dem Sommer in der Trauer Unterstützung in Form von Einzelgesprächen und einer Trauergruppe.