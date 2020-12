Hückeswagener Einzelhandel : Last-Minute-Geschenke trotz Lockdown

Vor dem Hintereingang seines Geschäfts hat Spiel- und Lederwarenhändler Uwe Heinhaus speziell für den Lockdown einen Abholpavillon errichtet. Foto: Leandra Engels

Hückeswagen Die meisten Geschäfte der Schloss-Stadt bieten Gutscheine und einen Bestell-, Abhol- und Lieferservice an. Für den Geschenkekauf kurz vor dem Weihnachtsfest stellen die Einzelhändler auf Anfrage unserer Redaktion besondere Ideen aus ihrem Sortiment vor.

Von Heike Karsten

FÜR LESERATTEN Karla Stawicki von der Bergischen Buchhandlung empfiehlt den Roman „Kalmann“ von Joachim B. Schmidt. „Es ist ein ganz außergewöhnliches Buch von einem gutmütigen Eigenbrötler, der in einem einsam gelegenen isländischen Dorf lebt und als ‚Dorftrottel‘ nicht wirklich ernst genommen wird. Aber als ein Mord geschieht, kann er zeigen, was in ihm steckt“, macht die Buchhändlerin Lust auf mehr.

Bestellung ☏ 02192 4024.

Preis 22 Euro

FÜR GENIESSER Rita’s Weinlädchen hat geöffnet und empfiehlt zum Verschenken einen Cotswolds Single Malt Whisky aus England mit 46 Prozent Alkoholgehalt. Der Whisky ist fruchtig, aber weder rauchig noch torfig und damit ein besonderes Geschmackserlebnis.

Kontakt ☏ 02192 935260

Preis 39,80 Euro (0,7 l)

Neu bei Goldschmied Marcel Rehn – der Bergische Löwe als Lederarmband. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

FÜR KOCH- UND GRILLFANS Karsten Schlickowey von „Stilmix“ empfiehlt den Original Feuertopf oder die Feuerpfanne von Petromax Germany oder auch die Scanpan CTX Pfannen. „Sie sind online kaum noch vor dem Fest zu bekommen, aber wir haben noch Einiges am Lager“, sagt Schlickowey.

Bestellservice ☏ 0170 2377634.

Preis 29,99 bis 159,99 Euro (Petromax) und 107 bis 159 Euro (Scanpan)

FÜR HEIMARBEITER Damit die Arbeit auch im Homeoffice Spaß macht und die Füße warm bleiben, gibt es im Schuhhaus Albus Hausschuhe für Damen und Herren in verschiedenen Ausführungen, wie beispielsweise aus Filz mit und ohne Motiv. Sie eignen sich zudem auch für lose Einlagen und herausnehmbares Fußbett.

Bei Optik und Schmuck Mücher gibt es das „X-Mas Special“ von Leonardo – eine Kette inklusive Ornamentanhänger mit kleinen gefassten Zirkoniasteinen. Foto: Mücher

Bestellservice ☏ 0170 6533489.

Preis ab 29,95 Euro

FÜR TÜFTLER Bei Spielwaren Heinhaus hatten die Puzzles dieses Jahr Hochsaison. Uwe Heinhaus empfiehlt daher als Last-Minute-Geschenk das IQ-Puzzle von Smart Games, bei dem farbige Kugelelemente in verschiedenen Ebenen zu einem vorgegebenen Muster angeordnet werden. Es gibt 120 Möglichkeiten, aber jeweils nur eine Lösung.

Bestellservice ☏ 02192 1430 (oder per Klingel am Hintereingang, Etapler Platz)

Preis 13,99 Euro

FÜR POETEN Nette Sprüche wie „Nutze jeden Tag“, „Lieblingsmensch“ oder „Du bist Gold wert“ stehen auf den Armreifen der Marke Blumenkind, die es im Schmuckgeschäft Lammert gibt. Die „ArmCandys“ sind größenverstellbar und strahlen pure Lebensfreude aus. Sie können im Schaufenster angesehen werden.

Bestellservice ☏ 02192 2310. (Heiligabend bietet Bernd Lammert sein Schmucksortiment zusätzlich auf dem Wochenmarkt an.)

Preis 19,90 Euro

FÜR ROMANTIKER Nicht nur Liebesbriefe lassen sich mit den Kugelschreiber- und Füllersets von Lamy verfassen, sie eignen sich auch als edle Schreibgeräte für Alltag, Schule und Büro. Den Füllhalter und Kugelschreiber „Lamy Studio“ gibt es in den Farben Schwarz und Imperial Blue ebenso wie die Sets im Schreibwarenladen Cannoletta, das geöffnet hat.

Kontakt ☏ 02192 82824

Inge Osenberg mit selbst gemachten Masken, die sie aus alten ausgemusterten Stoffen selbst herstellt. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Preis 46 Euro (Kulli), 65 Euro (Füller)

FÜR VERFÜHRER UND TRENDSETTER Mode Winkler’s bietet mit dem transparenten „Sweet Black Accessoires-Set“ von Vive Maria verführerische Dessous für die Frau. Das Set besteht aus einem Panty, Tüllhandschuhen und einem Strumpfband. Für Männer gibt es eine Kombination aus Fliege, Hosenträgern und Ärmelhaltern.

Bestellservice ☏ 0172 6211888

Preis 49,95 Euro (Damen-Set), 69,95 Euro (Herren-Set)

FÜR BLUMENFREUNDE Orchideen in verschiedenen Farben und Größen gibt es bei Blumen Koch. „Als Weihnachtsgeschenk können wir die Orchideen auch weihnachtlich herrichten“, fügt Heinz Gerd Koch hinzu. Das Geschäft ist geöffnet.

Preis ab 15 Euro

FÜR HÜCKESWAGENER Inge Osenberg von OGB-Schild (Foto (l.): wow) hat die „Skyline“ der Stadt neu entworfen und mit dem Hückeswagener Schriftzug versehen. Das Motiv ziert jetzt Nasen-Mund-Masken wie auch Autoaufkleber. Für drei Euro Aufpreis können die Masken mit dem Stoff „HEIQ Viroblock“ unterlegt werden, der bis zu 99,9 Prozent Mikroorganismen abhält.

Bestellung ☏ 02192 -82169 oder per Mail an ogb-schild@t-online.de

Preis 12 Euro (Maske), 20 Euro (Aufkleber)

FÜR MODEBEWUSSTE In den beiden Modegeschäften Sessinghaus und accanto gibt es als Geschenk für den Herrn schöne Ledergürtel und preiswerte Hemden, teilweise aus Flanell und auch schon T-Shirts mit halbem Arm. Für die Damen gibt es kuschelige „Loungeware“ wie bequeme (Jogging-)Hosen, Shirts, Sweatshirts und Sweatjacken.

Kontakt ☏ 02192 1232 (AB), mobil 0173 7467830 oder 0173 2827279 (WhatsApp)

Preis ab 19,99 Euro (Gürtel), ab 12,99 Euro (Herren-Shirt), ab 39,99 Euro (Damen-Loungeware)

FÜR HEIMATVERBUNDENE Ein Stück des Bergischen Landes für das Handgelenk fertigt die Goldschmiede-Werkstatt Rehn (Foto (r.): wow). Erhältlich ist das Armband mit dem Bergischen Löwen – das Wappentier des Herzogtums Berg – in zwei verschiedenen Größen sowie wahlweise in Silber oder Gelbgold. Die größere Variante bietet Platz für Brillanten, individuelle Koordinaten oder kann mit einer persönlichen Prägung versehen werden. Das Leder-Armband gibt es in verschiedenen Farben.

Bestellung ☏ 02192 9376791 oder per Mail an info@goldschmiede-rehn.de

Preis ab 179 Euro

FÜR VERWÖHNER Das Kosmetikstudio Martina Heß stellt auf Anfrage ein persönliches Beauty-&-Fashion-Paket zusammen. Das Geschenkset besteht beispielsweise aus Handschuhen und einer pflegenden Handcreme oder aus einer Gesichtspflege mit kuscheligem Winterschal und Magnetschmuck.

Bestellung ☏ 02192 82942 oder mobil 0173 4037012 (WhatsApp

Preis 29 Euro (Handschuh-Set), 19 Euro (Creme), 29 Euro (Schal-Set)

FÜR ANGEHENDE MILLIONÄRE Bei Schreibwaren und Lotto Beeh gibt es die Gewinnchance auf eine Million Euro. Das Millionen-Kracher-Rubbellos mit Geschenkumschlag von „WestLotto“ gibt es nur in NRW und eignet sich auch gut zum Verschenken. Die Gewinnzahlen werden an Silvester veröffentlicht. Das Geschäft ist geöffnet.

Preis 10 Euro

FÜR SCHMUCKSTÜCKE Das Schmuck- und Optikerfachgeschäft Mücher empfiehlt als Last-Minute-Geschenk das „X-Mas Special“ von Leonardo: eine Kette inklusive Ornamentanhänger mit kleinen gefassten Zirkoniasteinen.

Bestellservice ☏ 02192 425

Preis 89,95 Euro

FÜR EXOTEN Eine Mooskugel mit aufgesetztem Frauenschuh ist eine hübsche Art, sich die Natur ins Haus zu holen. In der Orchideengärtnerei Neuhaus in Marke werden exotische Orchideen und Tillandsien zum Verschenken in festlichem Glanz in Schalen und Töpfen arrangiert. Die Gärtnerei ist geöffnet.

Preis ab 4 Euro (Orchideen), 17,50 Euro (Mooskugel)

FÜR TASCHEN- UND UHRENTRÄGER Viele Ideen, um anderen Menschen eine Freude zu machen, bietet Geschenke Scheidweg. Für Männer empfiehlt Heike Fischer die neuen Smartwatches von OOZOO. Sehr beliebt bei den Frauen sind die Ledertaschen und Portemonnaies der Traditionsmarke „Bear Design“ aus Holland.

Bestellservice ☏ 02192 201201

Preis 99 Euro (Uhr), ab 80 Euro (Börse)

FÜR DUFTNASEN Die Parfümerie Flohr führt neue Düfte, die darauf warten, entdeckt zu werden. Für Damen etwa „My Way“ von Giorgio Armani, für Männer das „Glacial Essence“ von Bvlgari Man.

Bestellservice ☏ 02192 9339440

Preis 67 Euro (Armani, 30 ml), 112 Euro (Bvlgari, 10 ml)

FÜR DAHEIMGEBLIEBENE Schön bequem lässt sich der Feierabend in einem Fernseh- und Relaxsessel von Möbel Happel verbringen. Es gibt sie in verschiedenen Modellen, motorisch verstellbar und mit Aufstehhilfe – abholbar bis zum 23. Dezember.

Kontakt ☏ 02192 931213, Mail an service@moebel-happel.de