Aktion in Hückeswagen : Mit Liedern gegen Corona-Trübsal ansingen

Hückeswagen „Das gemeinsame Singen gibt den Menschen Kraft“, sagt Initiatorin Inga Kuhnert. Noch einmal vor Weihnachten kamen Menschen zusammen und sangen Lieder zum Fest. Bereits im Frühjahr hatte es diese Aktion gegeben.

Am Freitagabend war bei wieder trockener Witterung der letzte Abend im Advent, an dem die Teilnehmer in den Straßen und Siedlungen Advents- und Weihnachtslieder wie „Tochter Zion“, „Wir sagen euch an den lieben Advent“ oder „Alle Jahre wieder“ gemeinsam gesungen haben. „Es wurden auch Wünsche für Lieder geäußert, die ich so gut wie möglich erfüllt habe“, berichtet Inga Kuhnert.