Last-Minute-Geschenke : Kultur aus Hückeswagen unterm Weihnachtsbaum

Von dem Jahreskalender der Löwen-Grundschule, den Tamina (l./ 8 Jahre) und Linda (6) präsentieren, gibt es noch einige Exemplare bei der Bäckerei von Polheim. Foto: Rebecca Grosalski

Hückeswagen Die örtliche Geschenkewelt umfasst weitere Ideen vor allem, wer’s kulturell mag, kommt auch auf seine Kosten. Alle Präsente sind noch bis Heiligabend zu bekommen – auch auf den letzten Drücker.

LEIW HEUKESHOVEN Im 60. Mitteilungsblatt „Leiw Heukeshoven“ des Bergischen Gesichtsvereins gehen die Autoren wieder auf Zeitreise durch die Schloss-Stadt. Sie beleuchten dabei etwa die Fusion von Stadt- und Landgemeinde vor 100 Jahren, den Katharinenbrunnen, das Frauenwahlrecht und – ganz aktuell – frühere Epidemien. Das Buch gibt es für 12,50 Euro in der Bergischen Buchhandlung und bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta.

HÜCKESWAGENER GESCHICHTSBUCH Auf 580 Seiten hat der Heimatforscher und frühere BGV-Vorsitzende Siegfried Berg ein umfassendes Nachschlagewerk erstellt. In seinem Buch „Hückeswagen hat Geschichte“ hat der 80-Jährige eine umfassende Chronik zusammengetragen, die 900 Jahre Stadtgeschichte umfasst. Zu haben ist es zum Preis 24,99 Euro in der Bergischen Buchhandlung, ☏ 02192 4024.

AUF FOTO-ZEITREISE Viele Fotografien zur Geschichte von Hückeswagen hat Fredi K. Roß in einem farbigen, 218 Seiten umfassenden Fotoband zusammengestellt. Geordnet nach Themen wie Häuser, Schulen, Eisenbahn spiegeln sie das Stadtleben der vergangenen 100 Jahre wider. Das Buch kostet zwölf Euro; bestellt werden kann es beim Autor unter ☏ 02192 932216 oder per Mail an fredi.ross@ross-hwg.de.

KULTUR-HAUS ZACH Konzert oder Kabarett? Das Programm umfasst in 2021 wieder viele Veranstaltungen – vorausgesetzt, das Virus lässt ein kulturelles Programm zu. Unter www.kultur-haus-zach.de ist das Jahresprogramm zu finden. Tickets können unter ☏ 0176 92364399 (Detlef Bauer) oder per Mail an info@kultur-haus-zach.de angefordert werden.

„MESSIAH“-CD Ein passendes, und auch rein lokales Weihnachtsgeschenk wäre die „Messiah“-CD, die bei der Aufführung von Händels „Messiah“ durch den Chor „Vocale“ am 26. Januar in der Pauluskirche entstanden ist. Die CD zum Konzert kann bei Andreas Sigwart per Mail an asigwart@t-online.de bestellt und bei ihm dann kontaktlos abgeholt werden. „Der Erlös geht an den Förderkreis für Kirchenmusik, ohne den derartige Konzerte nicht möglich wären“, berichtet Kantorin Inga Kuhnert.

JAHRESKALENDER DER LÖWEN-GRUNDSCHULE Der Förderverein der Löwen-Grundschule hat ein künstlerisches Schulprojekt in Form eines Jahreskalenders für 2021 auf die Beine gestellt, von dem es noch ein paar Exemplare gibt. Jede Klasse malte ein Bild passend für einen Mona; der Dezember ist zur freien Gestaltung. Auf den Monatsblättern sind neben den in Deutschland geltenden Feiertagen auch alle Ferien und der Tag der Einschulung im kommenden Schuljahr aufgeführt. Zu haben ist der Kalender, der sechs Euro kostet, bei der Bäckerei von Polheim.