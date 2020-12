Corona in Düsseldorf : Diskussion um Finanzierung von Lüftern

Stadtbezirk 5 Die Bezirksvertretung 5 stellt für die Anschaffung der Geräte für Schulen eigene Gelder bereit. Sie will aber mehr Informationen und nur Schulen fördern, an denen keine Fenster geöffnet werden können.

Zuvor gab es allerdings Kritik an der entsprechenden Vorlage der Verwaltung. „Die Vorlage ist eine Zumutung, weil sie nicht genau Auskunft gibt, was an welcher Stelle benötigt wird. Es fehlen essentielle Infos“, sagt Ratsherr Andreas Auler (CDU). Die Politiker hätten beispielsweise gerne erfahren, wo solche Anlagen besonders sinnvoll sind und ob es sich um mobile oder fest installierte Geräte handeln wird. Die Bezirksvertretung legte deshalb fest, dass ihre Gelder nur an Schulen verwendet werden sollen, in denen sich die Fenster nicht zum Lüften öffnen lassen.

Die Verwaltung wird für die Finanzierung auch Fördermittel vom Bund und Land NRW beantragen, wobei derzeit noch keine Aussage über Höhe und Umfang einer möglichen staatlichen Bezuschussung gemacht werden kann. Die Verwaltung hatte deshalb die Bezirksvertretung um Unterstützung gebeten. Bereits noch in diesem Monat sollen in Düsseldorf die ersten Anlagen in die Decken von Klassenräumen eingebaut werden. Die Kosten werden mit 100 Euro pro Schüler, also 3000 Euro pro Unterrichtsraum angegeben. Die Raumlüftungsanlagen sollen zur Aerosolveringerung dienen. „Derzeit erfolgt der Luftaustausch in den Klassenräumen durch regelmäßiges Stoßlüften während des Unterrichtes, was gerade in der bevorstehenden Winterzeit zur Auskühlung der Unterrichtsräume führt und keine ausschließliche Lösung für den Schulbetrieb darstellen kann“, sagt die Verwaltung.