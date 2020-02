Karneval in Hückeswagen : Die neuen Regenten: Lahja I. und Robert I.

Hückeswagen Bei der Kindertanzparty wurde das Prinzenpaar gewählt. Beim Rä-Te-Ma-Teng fährt es auf dem Prinzenwagen mit.

Das närrische Treiben in der Schloss-Stadt wird seit jeher von den kleinen Jecken bestimmt. Ist doch der Kolping-Rosenmontagszug Rä-Te-Ma-Teng in seinem Ursprung ein Kinderzug, und den Auftakt des karnevalistischen Frohsinns in Hückeswagen bildet auch jedes Jahr die Kindertanzparty an Altweiber.

Besonderes Merkmal der Kindertanzparty war schon immer, dass die Moderation und Technik ganz in Kinderhand lag. So begrüßte der Elferrat, bestehend aus Annika Forche, Malte Breidenbach, Antonia Pohl, Sophie und Johanna Dirschka und Justus Breidbach, lautstark unterstützt von Lars Schiebisch und Linus Karthaus an der Technik, den zweiten Höhepunkt – den Kinderclown Oh Larry. Der verwandelte mit Hilfe einiger kleiner Freiwilliger die Bühne zunächst in einen Zirkus, als etwa Niklas als Seiltänzer vorwärts und rückwärts über einen Balken spazierte. Oder wenn er zusammen mit seinem Zauberlehrling Harry zum großen Vergnügen der Gäste ein ellenlanges Tuch aus einem leeren Pappeimer hervorzauberte. Großes Hallo gab es dann auch, als Oh Larry aus einem Luftballon einen Elefanten bastelte oder er einen kleinen Fakir über „Glasscherben“ laufen ließ. Und auch wenn der wie immer bestens gelaunte Clown mit Feuerspuckeinlagen und jeder Menge Klamauk für ausgelassene Stimmung beim närrischen Nachwuchs sorgte, wartete der doch eigentlich nur auf eines: die Wahlen zur Nachfolge des scheidenden Kinderprinzenpaars, Prinzessin Annika und Prinz Elias. Sieben zehnjährige Mädchen – denn die Voraussetzungen zur Teilnahme waren: zehn Jahre alt zu sein und aus Hückeswagen zu kommen – fanden sich auf der Bühne. Das Los entschied, und so durften sich Samira, Fabienne und Lahja im Rennen um die Prinzessinenkrone messen.