Montanusschule Hückeswagen : Besondere Hilfe für leseschwache Schüler

Hückeswagen Zu Schuljahresbeginn hat die Montanusschule bei vielen Schülern der Klassen fünf bis sieben teils eklatante Schwächen unter anderem beim Lesen festgestellt. Die Betroffenen werden nun von Schülerinnen und Lesepatinnen trainiert.

Wie wird nun gearbeitet? Dreimal in der Woche bekommen die Kinder während der Unterrichtszeit jeweils 20 Minuten Lesetraining. Die beiden Neuntklässlerinnen Samara und Zoe-Jenice sowie aktuell vier, demnächst fünf Lesepatinnen treffen sich mit den Schülern im Leseraum, wo sie mit ihnen gemeinsam einen Text durchgehen. So helfen sie den leseschwachen Jungen und Mädchen beim Tandem-Lesen, flüssig zu lesen und die richtige Betonung zu setzen. Dann müssen die Betroffenen ihren Trainerinnen den Text vorlesen. Mindestens viermal muss ein Text gelesen werden. Bei einem Fehler wird der Satz wiederholt. Von der Zahl der gelesenen Wörter werden die Fehler abgezogen, so dass sich ein Wert ergibt. Bastian Sonntag: „Ein guter Leser, etwa wir Erwachsenen, liest 90 bis 100 Wörter fehlerfrei in der Minute.“ Die Kinder, die es auf das Minion-Level – das zweite – geschafft haben, liegen bei etwa 40. „Andere schaffen auch schon 60 bis 70 Wörter.“ Gibt es Anreize? Je nach Entwicklung steigen die Schüler in den Leveln hoch, was sie, aber auch ihre Trainerinnen und Lehrer stolz macht. Rukaia zum Beispiel „hat ihre Werte schon verdoppelt“, berichtet Rennau erfreut. Wenn alles richtig gelesen wird, gibt es Stempel in ihre Trainingshefte. Und wenn sie ein Level hinaufgeklettert sind, „gibt es eine Belohnung“, berichtet Sonntag. Beliebt sei es, Billard oder Kicker im schuleigenen Raum zu spielen.



Was sagen die Kinder? „Ich kann nicht so gut lesen“, sagt Rukaia, die trotz ihrer erst vier Jahre in Deutschland zumindest schon sehr gut Deutsch spricht. „Aber ich will gut lesen lernen.“ Das übt sie manchmal an den Wochenenden daheim.



Was treibt die Trainerinnen an? „Mir macht das Spaß“, versichert Zoe-Jenice. Die 15-Jährige hat gute Voraussetzungen, hat sie doch schon viel gelesen, vor allem Fantasy- und Liebesromane. „Bei mir in der Klasse können viele nicht gut lesen“, hat sie festgestellt. Auch wenn ihr Fokus nun mehr auf der Schule als auf dem Lesen liegt, kümmert sie sich doch gerne um ihre jüngeren Mitschüler. Sabine Schindler ist über die Flüchtlingsarbeit an der Montanusschule zur Lesepatin geworden, nachdem die Leitung sie darauf angesprochen hatte. „Ich finde es wichtig, dass Kinder gut lesen können. Meine Kinder habe ich früher auch ans Lesen herangeführt.“ Schon in der Grundschule sei sie Lesepatin gewesen. Das Lesen, unterstreicht die Hückeswagenerin, sei eine wichtige Arbeit: „Drauf baut alles auf. Selbst Mathematik.“ Denn um etwa die Fragestellung verstehen zu können, müsse man lesen könne. Ansonsten könnten sich die Kinder klein fühlen, was sie aggressiv werden lassen könnte, wirft Lesepatin Margit Endresz ein



Was ist noch geplant? In Kürze starten in der fünften Klasse zwei Fördergruppen zur Verbesserung des Lern- und Sozialverhaltens. Auch sollen in einer Kleingruppe die mathematischen Defizite angegangen werden. „Das geht aber nur, weil uns zwei Schülerinnen und fünf externe Lesepatinnen helfen“, sagt Bastian Sonntag. „Sie sind uns eine unschätzbare Hilfe“, versichert Rennau. Weitere Unterstützer sind daher gerne gesehen.