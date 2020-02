Hückeswagen : In Leichtigkeit hoch hinaus beim TVW-Parkourtraining

Winterhagen Jeden Mittwochnachmittag können Jugendliche ab zwölf Jahre in der TVW-Halle die außergewöhnliche Sportart erlernen und trainieren.

Parkour kommt aus dem Französischen und ist ein ganzheitliches Training, das aus militärischen Hindernisparcours in der Ausbildung entwickelt wurde. Die Traceure – so heißen die Sportler – bewegen sich dabei schnell und effizient durch ihre Umwelt. Sie laufen, klettern, schlagen Salti oder schwingen, voltigieren, springen oder rollen – und das mit einer erstaunlichen Leichtigkeit. Ausgeführt wird bei dieser spektakulär aussehenden Sportart die Bewegung, die für die entsprechende Situation gerade geeignet erscheint. Seit 2011 wird Parkour inzwischen beim TV Winterhagen angeboten. Jeden Mittwoch, von 16 bis 17.30 Uhr, treffen sich Jugendliche ab zwölf Jahre in der TVW-Halle in Winterhagen, um unter der Aufsicht von Übungsleiter Alexander Busch zu trainieren. Wer ebenfalls lernen will, die Schwerkraft zu besiegen, kann einfach vorbeikommen.