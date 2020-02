Grundschule Wiehagen : Neue Kletterspinne erinnert ans Atomium

Wiehagen Das neueste Spielgerät auf dem Schulhof der Grundschule Wiehagen ist der Renner unter den Schülern.

Claudia Paradies hat selten Pausenaufsicht. Doch als sie Mitte Januar dann doch mal den Dienst auf dem Schulhof übernommen hatte, hätte sie es beinahe bereut. Der Grund: Just an diesem Tag durfte die neue Kletterspinne der Grundschule Wiehagen erstmals von den Jungen und Mädchen genutzt werden. Und weil fast alle der 240 Kinder gleichzeitig das neue Spielhgerät ausprobieren wollten, hatte Claudia Paradies ihre liebe Mühe und Not, der Situation Herrin zu werden. Inzwischen ist die Nutzung geregelt: Jeden Tag darf ein anderes Schuljahr die Kletterspinne nutzen, die laut Bürgermeister Dietmar Persian ein wenig an das Atomium in Brüssel erinnert. Zusammen mit ihrer Stellvertreterin Andrea Lox sowie Sandra Gottwald und Imke Schröder vom Schulförderverein stellte die Schulleiterin das neue Spielgerät am Mittwoch offiziell vor.