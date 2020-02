Radfahren in Hückeswagen : Mehr Sicherheit für Radfahrer

Hückeswagen ADFC Hückeswagen begrüßt Entscheidung zum Mindestabstand bei Fahrradfahrern.

Der Bundesrat hat entschieden, dass die Straßenverkehrsordnung geändert wird. Das Ziel: Besseren Schutz für Radfahrer, verkehrsrechtlich gesichert. So gilt künftig ein Mindestabstand beim Überholen von Radlern von 1,50 Meter, und es fallen höhere Strafen an, wenn man mit dem Auto auf dem Fahrrad-Schutzstreifen hält. Gerade ersterer Punkt ist für Alfons Herweg vom ADFC Hückeswagen ein echtes Herzensanliegen: „Dass der Mindestabstand endlich in die StVO übernommen wird, ist eine alte Forderung des ADFC und lange überfällig“, sagt er auf Anfrage unserer Redaktion. In der Schloss-Stadt würde dies ein Überholverbot auf der Bachstraße bei gleichzeitigem Gegenverkehr bedeuten. „Die Radfahrer nutzen aber in der Regel den Gehweg, weil sie sich auf der Straße einfach nicht sicher fühlen“, hat Herweg beobachtet. Es müsse sich auch erst zeigen, dass das Sicherheitsgefühl der Radfahrer durch eine Gesetzesnovelle gestärkt werden könne.