Unfall in Hückeswagen-Wiehagen : Baum umgefahren dank 0,5 Promille – Führerschein weg

Wiehagen Zu rasant wollte ein Hückeswagener Autofahrer am Mittwoch kurz nach Mitternacht auf die Blumenstraße abbiegen – und fuhr letztlich einen Baum um. Später stellte die Polizei fest, dass er Alkohol getrunken hatte.

Ein 21-jähriger Hückeswagener hat in der Nacht auf Mittwoch an der Einmündung Nelkenweg / Blumenstraße die Kontrolle über seinen VW Golf verloren, der dann gegen einen noch jungen Baum prallte. Wie Polizei-Sprecherin Monika Treutler mitteilte, fuhr der Mann um 0.40 Uhr auf dem Nelkenweg und wollte dann nach links in die Blumenstraße abbiegen. „Bei nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er dabei die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum“, berichtet die Polizei-Sprecherin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum entwurzelt; an dem VW entstand hoher Sachschaden. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.