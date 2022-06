Tennis : Herren 65 des TC Blau-Weiß Issum gelingt Überraschungserfolg

Issum/Kevelaer Die Mannschaft setzt sich in der Ersten Verbandsliga mit 5:4 gegen den Baumberger TC durch und hat den Klassenerhalt wohl sicher. Auch die Herren 65 des TV Winnekendonk gewinnen.

Die Herren 65 des TC Blau-Weiß Issum haben mit einem 5:4 beim Baumberger TC den Klassenerhalt in der Ersten Tennis-Verbandsliga wohl perfekt gemacht. Das Team ist im Tabellenmittelfeld angekommen. Teamchef Michael Sonntag siegte im Einzel mit 6:3, 4:6, 10:5. Auch Rainer Cervik (6:1, 6:7, 11:9) und Hans-Wilhelm Canders (4:6, 6:4, 12:10) gewannen. Peter Schulz (1:6, 5:7), Norbert Bocian (0:6, 0:6) sowie Johannes Odenthal (0:6, 0:6) verloren. Im Doppel punkteten Sonntag/Cervik (6:2, 6:1) und Schulz/Canders (6:0, 6:1). Dieter Rometsch und Norbert Bocian (4:6, 3:6) verloren. „Der Sieg war durchaus überraschend. Mit mannschaftlicher Geschlossenheit haben wir den Klassenerhalt perfekt gemacht“, sagte Sonntag.

Die Meisterschaft der Herren 65 des TV Winnekendonk in der Zweiten Verbandsliga steht schon seit Wochen fest. Am letzten Spieltag hat das Team mit Kapitän Werner Louven noch ein 8:1 beim Langenfelder TC eingefahren. Nur Walter Uhrner (2:6, 5:7) verlor sein Einzel. Ulrich Janssen (6:1, 6:1), Werner Louven (6:2, 6:2), Udo Urban (6:3, 6:2), Claus Linssen (7:6, 6:1) sowie Willi Louven (6:2, 6:0) siegten. Im Doppel setzten sich Uhrner/Janssen (6:0, 6:2), Werner Louven/Claus Linssen (7:5, 6:1) und Udo Urban/Manfred Ripkens (6:1, 6:4) durch. „Das war erneut ein recht müheloser Sieg. Nun freuen wir uns unheimlich auf die nächste Saison in einer höheren Spielklasse“, sagte Werner Louven.