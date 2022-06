Tennis : Herren 70 des TC Rot-Weiß Goch steigen ab

Helmut Kaufmann gewann mit den Herren 65 des Rinderner TC gegen Grün-Weiß Wuppertal. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Die Mannschaft verliert in der Ersten Verbandsliga deutlich mit 1:5. Die Herren 65 des Rinderner TC gewinnen mit 4:2. Die Herren 70 des TC Rotweiss Emmerich spielen 3:3.

Von Maarten Oversteegen

Die Herren 70 des TC Rot-Weiß Goch müssen den Gang in die Zweite Verbandsliga antreten. Mit einer 1:5-Heimniederlage gegen den Langenfelder TC ist der Abstieg besiegelt. „Wir sind nicht arg enttäuscht. Im Vorfeld der Saison haben wir uns gesagt, dass wir uns als Aufsteiger vor allem gut verkaufen wollen. Als aber klar war, dass drei Mannschaften absteigen würden, wussten wir, dass wir Probleme bekommen dürften“, sagte Kapitän Gerd Thyssen, der sich angeschlagen mit 4:6, 2:6 geschlagen geben musste. Auch Georg van Leyen (1:6, 1:6) und Hans-Jürgen Bublitz (5:7, 3:6) zogen auf heimischer Anlage den Kürzeren. Paul Goossens setzte sich an dritter Stelle 6:4, 6:2 durch.

Im Doppel zog sich der Routinier allerdings eine Leistenzerrung zu, weshalb das Match an der Seite von Georg van Leyen 1:6, 0:6 verloren ging. Hans-Jürgen Bublitz und Josef Vermeegen unterlagen 1:6, 3:6. So sind die Gocher am Tabellenende angekommen, am 21. Juni wartet noch eine weitere Partie. „Das Niveau in dieser Spielklasse ist schon sehr hoch. Das zeigt auch der Blick auf den TC Grün-Weiß St. Tönis. Im vergangenen Jahr hätten sie in die Niederrheinliga aufsteigen können, haben aber darauf verzichtet. In dieser Medensaison stehen sie wiederum tief unten drin“, so Thyssen.

Die Damen 65 des Vereins haben in der Doppelrunde der Ersten Verbandsliga zum Saisonabschluss 2:2 gegen den Oberhausener TV gespielt – und damit den Klassenverbleib perfekt gemacht. Marlies Grüntjens/Monika Kneip (6:1, 2:6, 8:10) sowie Charlotte Geurtz/Monika Rosenbaum-Illbruck (2:6, 6:2, 8:10) gaben sich in der ersten Runde geschlagen. Marlies Grüntjens/Charlotte Geurtz (6:2, 6:3) und Monika Kneip/Monika Rosenbaum-Illbruck (7:5, 6:2) aber retteten das Unentschieden.

Für die Herren 70 des TC Rotweiss Emmerich geht es in der Ersten Verbandsliga bemerkenswert spannend zu. Die Spitzenreiter um Kapitän Manfred Kurth trennten sich 3:3 vom ersten Verfolger TV Burgaltendorf. In der Tabelle liegen damit weiter die Emmericher vorne, allerdings mit nur drei Gewinnsätzen. Eine Entscheidung um den Aufstieg fällt mithin erst am letzten Spieltag. Spitzenspieler Beert Wynbergen (6:4, 6:0) und Detlev Kok (7:5, 7:5) setzten sich im Einzel durch. Jürgen Seidel (1:6, 7:5, 4:10) hatte das Nachsehen. Martin Armasow musste nach dem ersten Satz (1:6) verletzt aufgeben. Im ersten Doppel holten dann Wynbergen/Seidel (6:2, 6:7, 10:6) einen weiteren Zähler. Hans Angenent und Manfred Kurth (2:6, 7:5, 4:10) mussten sich jedoch knapp geschlagen geben.

„Wenn Martin Armasow nicht verletzt ausgefallen wäre, hätten wir es packen können. Es entwickelte sich ein echter Krimi, die Match-Tie-Breaks im Doppel verliefen parallel. Wir haben zum Schluss im zweiten Doppel ein paar Minuten lang die Konzentration verloren. Aber dann reicht es gegen so einen Gegner schon nicht mehr“, sagte Manfred Kurth. Sein Team trifft am 21. Juni auswärts auf den Mettmanner THC. „Da werden wir noch einmal alles geben. Wenn wir mindestens ein gleiches Ergebnis wie der TV Burgaltendorf holen, dann werden wir den Aufstieg schaffen“, so der Kapitän.

Die Herren 65 des Rinderner TC haben sich in der Ersten Verbandsliga mit 4:2 gegen den Club Grün-Weiß Wuppertal durchgesetzt. „Noch können wir uns nicht ganz sicher sein, aber wir haben unsere Chancen auf den Klassenerhalt mit diesem Sieg noch einmal deutlich erhöht. Wir sind nach einem engen Erfolg gegen Wuppertal guter Hoffnung“, sagte Mannschaftsführer Rudolph Sievert, der im Einzel mit 1:6, 6:7 unterlag. Helmut Kaufmann (7:6, 6:3), Werner Fastenrath (6:0, 6:4) und Norbert Ebbers (5:7, 6:4, 10:4) aber hatten das bessere Ende auf ihrer Seite. Helmut Kaufmann/Norbert Ebbers (3:6, 6:4, 12:10) behielten auch im Doppel die Oberhand, Werner Fastenrath/Klaus Reinhardt (5:7, 2:6) zogen den Kürzeren. In zwei Wochen treten die Klever Senioren noch beim TIG Heegstraße in Essen an. Dann aber dürften die Chancen der Rinderner übersichtlich sein. „Da planen wir keine Punkte ein. Die Gegner sind sehr stark aufgestellt und uns fehlt dann die Nummer zwei“, so Sievert.