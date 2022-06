Neun Taufen in Hückeswagen : Kinder und 41-Jährige mit Bever-Wasser getauft

Die acht Monate alte Paula wurde von der Pastorin Dr. Anke Mühling (2. v. r.) mit Bever-Wasser getauft. Große Freude herrschte bei den Eltern Annemarie Nunn (3. v. l.) und Andreas Nunn. Foto: Jürgen Moll

Großberghausen Acht Kinder und eine Erwachsene wurden am Pfingstmontag an der Bever-Talsperre während eines Gottesdienstes getauft und in die christliche Gemeinschaft aufgenommen.

Von Heike Karsten

Rechtzeitig zum Tauffest an der Bever-Talsperre setzte sich am Pfingstmontag die Sonne doch noch gegen die Regenwolken durch. So konnte der gemeinsame Gottesdienst der lutherischen und reformierten Gemeinden aus Hückeswagen/Bergisch Born und Radevormwald wie geplant auf der Campingwiese stattfinden. Pfarrerin Dr. Anke Mühling, Pfarrerin Manuela Melzer und Pfarrer Philipp Müller tauften insgesamt acht Kleinkinder und eine erwachsene Frau. Mit hochgekrempelten Hosenbeinen standen Eltern, Paten und Geistliche im Wasser und entnahmen das Taufwasser direkt der Bever-Talsperre. „Wasser ist das Urelement des Lebens“, betonte Müller.

Auf die Taufpraxis aus früheren Jahren, bei der die Täuflinge komplett untergetaucht und danach wieder aus dem Wasser „errettet“ werden, wurde jedoch verzichtet. Dafür wurden die Täuflinge vor den Augen der Gemeindeglieder symbolisch mit dem Wasser beträufelt.

Für Anke Mühling, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde in Bergisch Born, die im Zuge der Kooperation beider Gemeinden auch Gottesdienste in Hückeswagen übernimmt, ist die Taufe außerhalb der Kirche nicht neu. „Ich kenne das schon von meiner alten Heimat in Niedersachsen, da haben wir in der Elbe getauft.“ Auch ihren beiden Kollegen von der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Radevormwald war die Taufzeremonie mitten in der Natur bekannt. „Das Tauffest gab es im vorigen Jahr im Uelfebad, das war schon eine tolle Erfahrung“, berichtete Müller. Da die Wupper-Talsperre in Radevormwald jedoch vom Hochwasser vor knapp einem Jahr stark betroffen war, sei man in diesem Jahr auf Anraten des Wupperverbands auf die Bever-Talsperre ausgewichen – und zwar auf die Wiese am Campingplatz II, wo der Evangelische Kirchenkreis Lennep in den Sommerferien wieder mit seinem Angebot „Kirche unterwegs“ stehen wird. „Hier haben wir die perfekte Infrastruktur“, fügte Müller hinzu.

Unter den neun Täuflingen war die acht Monate alte Paula, deren Eltern einer Taufe unter freiem Himmel zugestimmt hatten. „Das war vom Wetter her schon eine Zitterpartie, ist aber eine coole Sache“, sagten Annemarie und Andreas Nunn. Auch Steffi Kohtz aus Radevormwald hatte sich dazu entschieden, mit der Taufe Teil der christlichen Gemeinschaft zu werden. „Ich wollte mich schon lange taufen lassen und finde die Atmosphäre hier sehr schön“, sagte die 41-Jährige.