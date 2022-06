Geoinformationssystem FluGGS auch für Hückeswagen : Auswirkung eines Starkregens lässt sich simulieren

Hückeswagen Über das Geoinformationssystem FluGGS des Wupperverbands können auch Privatpersonen ihre Grundstücke virtuell „überfluten“ lassen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass in der Folge von Katastrophen jeglicher Art für die Zukunft Vorkehrungen getroffen sowie Wiederholungsfälle möglichst verhindert werden sollen und müssen. Ein nach wie vor präsentes Beispiel ist die Hochwasserkatastrophe von Juli 2021. Im Behördendeutsch ist dann die Rede von der „Starkregenvorsorge“. In der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses für die Betriebe Abwasserbeseitigung und Freizeitbad wurde in diesem Zusammenhang die just fertiggestellten Starkregen-Hinweiskarten vorgestellt, die im Geoportal FluGGS (FlussGebietsGeoinformationsSystem) des Wupperverbands eingestellt wurden. Erstellt wurden die Daten vom Ingenieur-Büro Fischer Teamplan in Abstimmung mit der Bezirksregierung in Köln.