Gut gemacht in Hückeswagen : Therapiezentrum stiftet der Herbstmühle 3000 Euro

Hückeswagen/Wipperfürth Der Leiter der Psychologischen Beratungsstelle in Wipperfürth freut sich über die unverhoffte finanzielle Zuwendung.

Bereits seit 20 Jahren spendet Frank Happel, Inhaber der Therapie- und Rückenzentren in Hückeswagen, Wipperfürth und Wermelskirchen, jährlich eine Summe für den guten Zweck. Seit sechs Jahren geht jeweils die Hälfte an regionale Institutionen und das internationale Kinderhilfswerk „Plan“ für Kinder in aller Welt. „Die lokalen Institutionen an den jeweiligen Standorten der Therapie- und Rückenzentren wechseln dabei jährlich“, berichtet Inhaber Frank Happel.