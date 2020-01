Konzert in Hückeswagen : Johnny-Cash-Show im Forum

Die vom Dresdner Musiker und Cash-Spezialisten Stephan Köhler mit viel Liebe zum Detail konzipierte „Hello, we’re the Cashbags – The Johnny Cash Show“ orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an den weltberühmten Auftritten im kalifornischen San-Quentin-Gefängnis. Foto: Stephan Köhler

Hückeswagen Hits der Country-Legende stehen im Mittelpunkt eines Konzerts am 20. März.

In knapp zehn Wochen lebt in Hückeswagen die 2003 gestorbene Country-Legende Johnny Cash wieder auf: Am Freitag, 20. März, ab 20 Uhr, wird US-Sänger Robert Tyson im Forum der Montanusschule, Weststraße, die „Hello, we’re the Cashbags – The Johnny Cash Show“ präsentieren. Die von dem Dresdner Musiker und Cash-Spezialisten Stephan Köhler mit viel Liebe zum Detail konzipierte Show orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an den weltberühmten Auftritten im kalifornischen San-Quentin-Gefängnis, „aus denen 1969 mit ,At San Quentin’ das vielleicht beste Live-Album aller Zeiten hervorging“, heißt es in einer Pressemitteilung.