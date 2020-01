Hückeswagener Märchenerzählerin : Märchenhafte Wanderung

Hückeswagen Märchenerzählerin Carmen Drees war wieder mit einer Gruppe an der Panzer-Talsperre unterwegs.

(büba) Der „Wettergott“ mag offenbar Märchen, denn auch die dritte Märchenwanderung an der Lenneper Panzer-Talsperre fand bei gutem Wetter statt. Carmen Drees, Märchenerzählerin aus Reinshagensbever, entführte ihre großen und kleinen Zuhörer in den Märchen-Norden. Oschoo, der Fischerjunge, war der Erste, der als Märchen-Hauptdarsteller das Eis zum Schmelzen brachte. „Denn er hatte die Kraft der Himmelsgeister bekommen, um seiner Mutter das Leben zu retten“, erläuterte Carmen Drees. Dass diese Kraft seit dieser Zeit in jedem Menschen steckt, stellte sie gleich „unter Beweis“: Jeder Teilnehmer durfte in seiner Hand einen Eiswürfel zum Schmelzen bringen.