Turnerbund Hückeswagen : „Badminton-Virus“ infiziert fünf Kinder

Hückeswagen Jeden Montagabend trainierten Sechs- bis Achtjährige Badminton in der Mehrzweckhalle. Der TBH sucht noch weitere Gleichaltrige, die die sportliche Variante des Federballs spielen wollen.

Für sieben Badminton-Talenten endete jetzt der Schnupperkursus der Badmintonabteilung des Turnerbunds Hückeswagen (TBH). Jeden Montag von 17 bis 18.15 Uhr hatten die Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und acht Jahren unter der Leitung von Carolin Sophie Seidenberg, die seit fünf Jahren die Junior-Trainer-Lizenz besitzt, in der zurückliegenden Wochen trainiert. Ihr zur Seite standen Pia Hölscher und Tim Jaeger, „die beide bereits seit Jahren mit dem ,Badminton-Virus’ infiziert sind und auch an Meisterschaftsspielen teilnehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung.