Hückeswagen : Thomas Müller leitet THW-Ortsverband weitere fünf Jahre

Thomas Müller, Ortsbeauftragter des THW in Hückeswagen. Foto: A. Pier/THW

Hückeswagen Die Mitglieder waren für Freitagabend zur Jahresdienstbesprechung eingeladen.

Der alte Chef ist auch der neue: Thomas Müller erhielt am Freitagabend bei der Jahresdienstbesprechung des Technischen Hilfswerks (THW) Hückeswagen die Berufungsurkunde des THW-Landesbeauftragten, dass er für weitere fünf Jahre als Ortsbeauftragter den Ortsverband leiten wird. Zudem gab es weitere Personalien an diesem Abend. Enes Demirel wechselte im vergangenen Jahr von der Jugendgruppe zu den aktiven Helfern und legte erfolgreich die Grundausbildungsprüfung ab. Für ihre zehnjährige freiwillige Mitarbeit im THW wurden Thorsten Ney , Marius Albus und Stefan Prahl geehrt.

Jugendbetreuerin Anna Pier erläuterte schließlich die aktuelle Situation in den beiden Jugendgruppen. Die Minigruppe für die Sechs- bis Neunjährigen besteht seit sechs Jahren. Das Durchschnittsalter in der Gruppe der Älteren (ab zehn Jahre) habe sich im vorigen Jahr stark verjüngt. Anna Pier wünscht sich daher, dass noch ein paar Jugendliche im Alter von 14 oder 15 Jahren dazustoßen würden. In beiden Jugendgruppen sind noch Plätze frei.