Konzert in Hückeswagen : „Fragile Matt“ verwandelt Kultur-Haus in irischen Pub

Hückeswagen Das Jahresprogramm des Kultur-Hauses Zach im oberenen Island wird traditionell von einem Konzert mit der irisch-deutschen Band gestartet. So auch am Samstag wieder.

Das Publikum lachte und klatschte mit, während Hutchinson am Banjo, Zielke an der Gitarre sowie Katja Winterberg-Kleibrink am Bodhrán (irische Rahmentrommel) schnelle Rhythmen und heitere Lieder spielten. Verstärkt wurde das Trio durch Katja Martens an der Geige. An der einen oder anderen Stelle stieg auch das Publikum mit in den Gesang ein und trauten sich gar, mithilfe von Plakaten, auf denen der Refrain geschrieben stand, in gälischer Mundart mitzusingen. Für die Dauer des Konzertes verwandelte sich das Kultur-Haus Zach somit in einen irischen Pub mit bestens gelaunten Gästen. Ein perfekter Jahresstart in der Kulturstätte.