Stadtentwicklung in Hückeswagen : Es geht um die Zukunft des Schlosses

Hückeswagen Die Stadt stellt im Planungsausschuss die Ergebnisse des Architekten-Workshops vor.

Schlösser waren einst, und sind es in manchen Ecken der Welt auch heute noch, Sitze der Herrscher. Von dort wurde und wird regiert. Auch in Hückeswagen gibt’s ein Schloss, in dem seit Jahrzehnten zumindest die städtische „Regierung“ sitzt. Es ist zwar eines der schönsten Rathäuser weit und breit, aber nach Auffassung der Verwaltung längst nicht mehr als solches zeitgemäß. Daher wurden jetzt das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) und die Regionale 2025 zum Anlass genommen, über andere Nutzungen des historischen Gebäudes nachzudenken. Dazu gab es am 21. November einen Workshop, zu dem vier Architekturbüros eingeladen worden waren. Unter anderem dessen Ergebnisse werden am kommenden Montag in der ersten Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und Umwelt im neuen Jahr im Heimatmuseum vorgestellt.