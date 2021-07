Hospizgruppe Hückeswagen : Fünf neue Hospizbegleiter

Hückeswagen „Die Weggefährten“ beendeten jetzt einen Vorbereitungskursus für Hospizbegleiter. Doch bereits im September startet ein neuer, für den sich Interessierte anmelden können.

Trotz aller Einschränkungen und Vorgaben aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Hospizgruppe Hückeswagen „Die Weggefährten“ auch in diesem Jahr wieder einen Vorbereitungskursus für ehrenamtliche Hospizbegleiter unter der Leitung von Elke Pracejus abschließen. Die Hospizgruppe wird nun von fünf weiteren Ehrenamtlichen unterstützt, berichtet Schriftführerin Judith Hanke. Zudem seien drei weitere Absolventen mit dem notwendigen Werkzeug ausgestattet worden, „um im eigenen Umfeld Menschen in schweren Lebenslagen oder schwerer Krankheit beizustehen“.

Der Vorstand um Werner Fabig und Koordinatorin Miriam Führer übergab die Zertifikate jetzt in einer kleinen Feierstunde an die Absolventen. Wegen der Corona-Pandemie musste der Kursus teilweise online stattfinden, die Präsenztermine waren nach Rücksprache in die Räume der Freie evangelische Gemeinde verlegt worden. Im Rahmen eines internen Praktikums unternahmen die Teilnehmer zudem mit erfahrenen Begleitern gemeinsame Besuche und machten sich somit ein Bild von ihren künftigen ehrenamtlichen Aufgaben. „Beim Sommerfest Ende Juli werden sie nun bald die Hospizgruppe kennenlernen und in Kürze dann gut gewappnet in die Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen gehen“, teilt Judith Hanke mit.