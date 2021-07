Alice Merton und Provinz im Waldfreibad Walbeck : 1-Live-Konzerte gegen den Corona-Frust

In der Dunkelheit gab es den stimmungsvollen Abschluss des Konzertes mit Alice Merton. Foto: Latzel

Walbeck Alice Merton und Provinz begeisterten die Fans im Waldfreibad Walbeck. Alle hatten darauf gewartet, endlich wieder Livemusik erleben zu können. Der Radiosender zeigte, wie solche Events auch in der Pandemie möglich sind.

Von Sebastian Latzel und Dirk Weber

Das muss bitter sein. Da bist du eineinhalb Jahre im Corona-Lockdown und darfst endlich wieder raus auf die Bühne. Du hast neue Songs geschrieben, die du den Fans präsentieren willst. Das Gelände im Waldfreibad Walbeck ist traumhaft, das Wetter ideal, und dann spielt die Technik nicht mit.

Alice Merton war spürbar geknickt, als es zu Beginn ihres Konzertes Probleme mit der Anlage gab. Immer wieder entschuldigte sie sich. „Ich will doch, dass ihr die neuen Songs auch so hört, dass sie gut klingen“, sagte sie, während die Techniker in Windeseile an den Problemen arbeiteten. Die Fans störte das nicht. Sie bekamen dadurch unterm Strich sogar ein Stück mehr, weil Alice Merton ihren Eröffnungssong kurzerhand noch einmal komplett zum zweiten Mal spielte. Was sind schon technische Probleme, die ohnehin kaum zu hören waren, wenn man so endlos lange auf Livemusik gewartet hat?

Voller Emotionen war der Auftritt der Sängerin beim 1Live-Sommerfestival. Foto: Latzel

Marie aus Düren schrie sich schon vor dem Konzert die Seele aus dem Leib, eine Gruppe war sogar sieben Stunden lang nach Walbeck gefahren, andere hatten ganz kurze Wege wie David, der mit Papa Friedhelm Lange gekommen war. Es war das erste Konzert für den Achtjährigen überhaupt. „Er wollte unbedingt mit“, erzählte sein Vater, der Vorsitzender des Bädervereins ist, der sich um das Waldfreibad kümmert. „Ich kenne ein paar Lieder, die sind richtig gut“, ergänzte David, der einen Teil des Abends von den Schultern seines Vaters verfolgen durfte und am Ende von seinem ersten Konzert ganz begeistert war.

Kein Wunder: Alice Merton ließ keine Wünsche offen und präsentierte einen Mix aus neuen Songs wie „Future“ und den Hits wie „Why so serious“ und „No Roots“. Nach vier Songs sprach sie zum ersten Mal ein paar Worte Deutsch, als sie die Fans aufforderte, doch „lockerer“ zu werden.

Provinz-Sänger Vincent Waizenegger freute sich, endlich wieder ein Konzert spielen zu dürfen. Foto: Dirk Weber

Die ließen sich nicht lange bitten und tanzten auf ihren Picknickdecken, die so etwas wie die Corona-Privatzone waren. Hier durfte sich jeder ohne Maske aufhalten. Wer aufstand, der musste dann wieder den Mundschutz tragen. 1Live zeigte im Waldfreibad, wie Konzerte trotz Pandemie möglich sind. Die Karten waren im Vorfeld alle verlost worden. Jeder musste sich registrieren lassen, es gab Testpflicht und Abstandsregeln. Mit weniger Fans und ohne Gedränge an Verpflegungs- und Getränkeständen war alles irgendwie entspannter.

Auch Alice Merton taute immer mehr auf. Sie habe es jede Nacht vermisst, auf der Bühne zu stehen, sagte sie, und könne kaum glauben, dass so viele gekommen seien, obwohl es hier ja noch nicht einmal einen Bahnhof gibt. Je mehr sie auftaute, desto öfter sprach sie Deutsch. „Ich spreche nicht gerne Deutsch auf der Bühne, weil ich Angst habe, dass mich alle auslachen“, erzählte sie. Schuld sei ein Lehrer gewesen, bei dem sie in der Schule mal ein Referat auf Deutsch halten musste. Der habe nachher keinen einzigen Satz zu ihrem Vortrag gesagt, sondern nur Strichliste geführt, wie oft sie „ähem“ gesagt hatte. „Ich hoffe ja, dass keiner von euch heute Abend eine Strichliste führt“, sagte sie lachend. Das wäre auch nicht nötig gewesen. Ihr Deutsch war perfekt.

Das Konzert am Samstag stand unter keinem guten Stern: Die Wetterfrösche hatten eine 80-prozentige Regenwahrscheinlichkeit vorhergesagt. Kurz vor dem Auftritt der New­comer-Band Provinz schoben sich dunkle Wolken über den Himmel. Benedikt May, Geschäftsführer des Waldfreibades, ergriff das Wort: „Es soll ein Gewitter geben“, sagte er. Weil nicht für alle 1000 Zuschauer genügend Platz zum Unterstellen vorhanden sei, bat er diejenigen, die mit dem Auto angereist seien, sich dorthin zu flüchten. Doch soweit kam es nicht. Zwar fing es mit Konzertbeginn an zu regnen, doch die Fans zogen die kostenlosen Regenponchos über und tanzten das schlechte Wetter einfach weg. Celine hatte das Glück, die von Moderator Gero Simone eingetragenen Gummistiefel (Größe 49) geliehen zu bekommen, und Marie aus Wilhelmshaven bekreischte jeden Song, den Sänger Vincent Waizenegger an diesem Abend in den Nachthimmel schickte. Der Anfang 20-Jährige klingt ja immer ein bisschen so, als habe er die Nacht durchgemacht oder zu lange am Rotweinglas genippt.

Für David, hier mit seinem Vater Friedhelm Lange, war es am Freitag das erste Konzert. Foto: Latzel