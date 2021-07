Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 11. Juli 2021) : Inzidenz am Wochenende wieder leicht gestiegen

Mönchengladbach Die Pandemie-Lage in Mönchengladbach ist zwar weiterhin ziemlich entspannt, allerdings zeigte die Kurve der Sieben-Tage-Inzidenz von Freitag bis Sonntagmorgen nach oben.

Sechs Neuinfektionen sind dem Gesundheitsamt seit Freitag bekannt geworden. Das ließ die Inzidenz von 3,1 auf 4,6 steigen. Als aktuell infiziert gelten 18 Mönchengladbacher (Freitag: 15). Erheblich gesunken ist die Zahl der Menschen in Quarantäne: von 47 am Freitag, auf 27 am Sonntagmorgen – so wenige wie seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt nicht mehr. Noch Anfang Mai 2021 waren mehr als 3000 Mönchengladbacher in Quarantäne, am 7. Mai waren es sogar fast 3600 gewesen.