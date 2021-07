Baustelle in Hückeswagen : Bushaltestellen der Rader Straße werden umgebaut

Hückeswagen Ab dem 14. Juli müssen sich die Autofahrer auf dem Teilstück der B 483 zwischen Bergischem Kreisel und der Straße Brücke für voraussichtlich zwei Wochen auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Die restliche Fahrbahnsanierung der Bundesstraße 483 zwischen Linde und Radevormwald-Rädereichen ist voraussichtlich auf 2022 verschoben. Dabei sollte die komplette Baumaßnahme bereits Ende 2020 beendet sein. Jetzt in den Sommerferien stehen trotzdem noch Restarbeiten an, wie Rainer Herzog vom Landesbetrieb Straßen NRW mitteilt. So werden ab kommendem Mittwoch, 14. Juli, die Bushaltestellen an der Rader Straße zwischen dem Bergischen Kreisel und der Straße Brücke umgestaltet.