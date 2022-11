Fahrradklimatest 2022 : Wie fahrradfreundlich ist Hückeswagen?

Hückeswagen Noch bis Ende November ist die Teilnahme am ADFC-Fahrradklima-Test 2022 möglich. Der Test soll dabei helfen, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung in der Schloss-Stadt zu erkennen.

Beim Fahrradfahren steht die Schloss-Stadt seit geraumer Zeit gut dar. Das bewies zuletzt das Stadtradeln, als Hückeswagen sowohl bei den gefahrenen Gesamtkilometern als auch bei der Strecke pro Kopf kreisweit an der Spitze lag. Und das gilt auch für den Fahrradklima-Test: 2020 belegte die Schloss-Stadt Hückeswagen in ihrer Größenklasse unter 418 bewerteten Kommunen bundesweit Rang 71 und wurde zudem in Oberberg am besten bewertet – auch wenn die Gesamtnote nur eine 3,5 war. Diese Bewertung könnte sich jetzt ändern, denn die Stadt nimmt am ADFC-Fahrradklima-Test 2022 teil.