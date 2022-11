St. Mariä Himmelfahrt Hückeswagen : Trio feiert Jubelkommunion nach 50 Jahren

Pfarrer Marc D. Klein (l.) mit den Jubelkommunikanten Markus Rösner (2. v. l.), Elisabeth Thiel und Frank Bosbach vor dem Altar in der Pfarrkirche. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Nur drei ehemalige Kommunionkinder des Jahres 1972 gedachten am Sonntagmorgen in St. Mariä Himmelfahrt ihres großen Tags vor einem halben Jahrhundert.

Nachdem in der Woche zuvor bereits in der Nachbargemeinde St. Marien in Radevormwald die Jubelkommunion gefeiert worden war, war es nun am vergangenen spätsommerlichen Sonntagmorgen in der Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt in der Schloss-Stadt soweit. Waren es in Radevormwald noch neun Jubelkommunikanten, kamen in Hückeswagen nur drei zu ihrem Jubiläumsgottesdienst – Frank Bosbach, Elisabeth Thiel und Markus Rösner.

Pfarrer Marc D. Klein, der die Heilige Messe feierte, freute sich dennoch über die Jubilare. In seiner Predigt ging er aber zunächst auf das Evangelium ein, in dem die Rede vom Zöllner Zachäus war, der von Jesus trotz seiner Fehler und Probleme vorbehaltlos angenommen wurde. „Das ist es doch, was die Menschen sich wünschen – auch heute noch: dass wir angenommen werden, dass wir eine Hoffnung haben, die wirklich trägt, und einen Glauben, der uns Perspektiven gibt“, sagte Klein. Das würde Gott, würde Jesus uns allen auch heute geben können.

Den Glauben heute zu leben, das erfordere Mut - wie auch der Zöllner damals Mut gehabt habe, auf Jesus zuzugehen. „Das ist auch etwas, wofür ich Ihnen, liebe Jubelkommunikanten, danken möchte. Sie zeigen Mut, indem sie sich heute in die erste Reihe setzen und zu ihrem Glauben stehen“, sagte Klein. In jeder Kommunion, „ob nun die erste, die 50. oder die 500.“, sei auch dieser Jesus mit dabei, der damals in Jericho den Zöllner Zachäus begegnet sei. „Er hat durch Jesus die innere Freiheit und die Liebe Gottes erfahren“, sagte der Pfarrer. Die Begegnung mit Jesus könne das Leben verändern - davor hätten viele Menschen Angst. „Aber das wäre schade. Denn die Liebe Gottes anzunehmen und zu erwidern, macht uns frei.“

Ein wenig traurig fanden die Jubelkommunikanten es dann schon, dass sie nur zu dritt waren. „Wir waren damals 90 Kinder, deswegen haben wir unsere Kommunion in zwei Gottesdiensten hintereinander gefeiert“, erinnerte sich Bosbach. „Gespendet bekamen wir die Erstkommunion vom damaligen Pfarrer Burkhard Moos“, blickte Elisabeth Thiel zurück. „Ich finde es ja schon sehr schade, dass nicht noch ein paar mehr aus unserem Jahrgang gekommen sind. Die Kommunionkinder hätten sich damals in der Alten Vikarie gegenüber der Pfarrkirche versammelt und seien dann gemeinsam in die Pfarrkirche eingezogen, berichtete Rösner. „Das war ein ganz schönes Gewusel, das kann man sich ja vorstellen“, ergänzte Elisabeth Thiel.