Mobilität in Hückeswagen : Verkehrswende auf dem Land – wie geht das?

Eine Möglichkeit, die sogenannte letzte Meile zwischen beispielsweise einer ÖPNV-Haltestelle und dem Ziel zurückzulegen, ist der E-Scooter. Foto: dpa-tmn/Christoph Soeder

Hückeswagen Der Hückeswagener ADFC hatte zu einem Informationsabend ins Kultur-Haus Zach eingeladen. Stadtplaner Albrecht Buscher vom NRW-Landesverband des Verkehrsclubs Deutschland (VcD) referierte zum Thema „Verkehrswende auf dem Land“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Mobilitätswende soll helfen, dem Klimawandel zu begegnen. Doch wie kann die „Verkehrswende auf dem Land“ funktionieren? Zu diesem Motto hatte der Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) für Mittwochabend zu einem Vortragsabend ins Kultur-Haus Zach eingeladen. Albrecht Buscher vom NRW-Landesverband des Verkehrsclubs Deutschland (VcD) wollte Antworten auf diese und weitere Fragen geben. Der Stadtplaner gab als Referenzrahmen für seinen Vortrag die Pariser Klimaziele an. Wobei deutlich wurde, dass die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen im Verkehr eines der wichtigsten Themen war. Das müsse auch im ländlichen Bereich geschehen, forderte er. Obwohl viele Dinge dagegensprechen würden. „Ohne Auto ist man auf dem Land aufgeschmissen, auf dem Land funktioniert der ÖPNV doch nicht“, seien gängige Aussagen. Interessant waren dabei die Mobilitätsdaten für die ländlichen Regionen: Zehn Prozent der Menschen hätten kein Auto, 30 Prozent würden ihre Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Dennoch seien die CO 2 -Emissionen auf dem Land deutlich höher als in den Städten.

Als Stadtplaner hatte Buscher vor allem die Zahlen im Blick, auch im Hinblick auf die Verbesserungsmöglichkeiten. „Das Schlagwort heißt: Push and Pull. Beschränkungen beim Kfz-Verkehr, Verbesserungen bei Bus, Bahn und Radverkehr“, sagte er. Eine zentrale Maßnahme seien Tempobeschränkungen – innerorts auf 30 km/h, außerorts auf 80, auf Autobahnen 130. „Es muss sich etwas in den Köpfen ändern. Wir müssen weg von den Panzern auf der Straße. Die sind ausgelegt für Crashs mit 180 – das brauchen wir nicht“, forderte Buscher. Ein unpopuläres Thema seien Parkgebühren. „Aber an dieses Thema müssen wir ran. Ein Auto ist ein Stehobjekt, das durchschnittlich 23 Stunden am Tag rumsteht – völlig kostenlos.“ Dazu gehöre auch ein gut aufgestellter ÖPNV. „Er kann Teil der Lösung sein, ein Minimum ist dabei ein Stundentakt bis 22 Uhr“, betonte der Referent.

Die Theorie scheitert aber oft an der Praxis. So berichtete Alfons Herweg vom örtlichen ADFC, dass er zweieinhalb Stunden zu seinem Arbeitsplatz in Wuppertal brauche. Aber man müsse eben kreativ sein. Dazu sagte Buscher: „Ich habe mir etwa ein Faltrad angeschafft. Eine andere Möglichkeit sind E-Scooter, um die letzten Kilometer zwischen Zuhause und Bahnhof zu überbrücken.“ Irmgard Hannoschöck vermisste das Thema Carsharing. „Das ist richtig, aber für Carsharing braucht man eine gewisse Größe, damit es funktioniert – also zehn bis 20 Nutzer“, sagte Buscher. Wichtig sei, eine gewisse Grundauslastung zu haben. Denn das Auto müsse sieben bis acht Stunden am Tag unterwegs sein, um wirtschaftlich zu sein. Shirley Finster merkte an, dass dieses Thema bereits in den politischen Gremien diskutiert werde.