Erlös aus Bergischer Wanderwoche in Hückeswagen : 900 Euro für den Hospizverein

Erlös aus Bergischer Wanderwoche in Hückeswagen

Heike Rösner überreichte im Beisein der Wanderführer den Gutschein über 900 Euro an Dr. Artur Wehmeier vom Hospizverein. Foto: Rösner

Hückeswagen Wenn in Hückeswagen die Bergische Wanderwoche ansteht, marschieren die Teilnehmer jedes Mal auch für den guten Zweck. Denn ihre Startgebühr von jeweils drei Euro stiften die Wanderführer regelmäßig für einen sozialen Zweck.

Dieses Mal ging der Erlös an den Christlichen Hospizverein Bergisches Land für den Bau des neuen Hospizes in Bergisch Born. Dr . Artur Wehmeier , der zweite Vorsitzende, war jetzt zur Nachbesprechung zur Bergischen Wanderwoche vom 10. bis 25. September gekommen und erhielt von Heike Rösner – die Tourismusbeauftragte der Stadt organisiert seit jeher die hiesige Wanderwoche – einen symbolischen Gutschein über 900 Euro.

Bei den Wanderungen im September in und um Hückeswagen gingen 230 Männer und Frauen an den Start, um die Schönheiten des Bergischen Landes zu Fuß zu erkunden. „Die Bergische Wanderwoche war damit in Etwa gleich gut besucht wie im letzten vorigen Jahr“, berichtete Heike Rösner. Unter den Teilnehmern waren auch 75 Gäste aus den umliegenden Städten, aber auch aus Wiehl, Gummersbach, Bensberg, Wuppertal, Köln, Hannover und aus dem Märkischen Kreis. Ein Wanderer hatte sogar den Weg aus der Schweiz ins Bergische gefunden.