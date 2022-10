Takahito Sakamaki spielt in Hückeswagen : Schlosskonzert mit ausgezeichnetem Pianisten

Der Pianist Takahiko Sakamaki will am 5. November endlich beim Schlosskonzert spielen, nachdem sein Konzert schon zweimal ausgefallen ist. Foto: Daniel Gronsfeld

Hückeswagen Der junge Pianist Takahito Sakamaki startet den dritten Versuch, in Hückeswagen ein Konzert zu geben. Am Samstag, 5. November, ist er im Heimatmuseum zu hören. Der Vorverkauf hat begonnen.

Er war im März 2020 der Erste, dessen Schlosskonzert im Heimatmuseum aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Auch der zweite Versuch im November vorigen Jahres scheiterte aus dem selben Grund. Nun startet die Hückeswagener Initiative, die die Schlosskonzerte seit der Auflösung der Kulturgemeinde im Oktober 2013 organisiert, einen dritten Versuch. So soll der junge, bereits mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnete Pianist Takahito Sakamaki am Samstag, 5. November, beim Schlosskonzert im Heimatmuseum eine Kostprobe seines Könnens abgeben.

Der 1991 in Yokohama (Japan) geborene Sakamaki, der im Masterstudiengang Klavier solo an der Musikhochschule Köln studiert, spielt an diesem Abend unter anderem Mozarts Variationen über „Ah, vous dirai-je, Maman“ und das Rondo a-moll K.511 sowie Nocturnes, Préludes und eine Ballade von Chopin. Zudem gibt es Werke von Beethoven und unbekannteren Meistern zu hören. Auch Stücke von Johann Sebastian Bach , der viele Musiker beeinflusst hat, wird der Pianist vortragen. „Dieses Programm wird einen Eindruck davon vermitteln, welchen Einfluss Bach auf die ihm nachfolgenden Komponisten hatte“, schreibt Daniel Marsch von der Initiative Schlosskonzerte in einer Pressemitteilung.

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro gibt es im Vorverkauf in den Filialen der Bergischen Buchhandlung sowie an der Abendkasse. Karten können zudem unter Tel. 02192/935451 oder per E-Mail an info@schlosskonzerte-hueckeswagen.de vorbestellt werden und liegen dann bis 19.45 Uhr an der Abendkasse bereit. Für Kinder und Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr ist der Eintritt kostenfrei.