Lärmaktionsplan für Hückeswagen : Mobile Stationen messen die Akzeptanz von Tempo 30

Die Stadt hatte an der Bachstraße in beide Richtungen mobile Tempo-Messgeräte aufgestellt. Damit sollte festgestellt werden, wie das neu angeordnete Tempo 30 angenommen wird. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Viel wurde in den vergangenen Tagen über die beiden mobilen Anlagen an der Bachstraße diskutiert. Warum sie dort eine Woche lang gestanden haben, das erläutert Roland Kissau vom Ordnungsamt.

Die zwei mobilen Tempo-Messanlagen an der Bachstraße, nur etwa 30 Meter voneinander entfernt, irritierten dann doch viele Autofahrer und Passanten. So bezeichnete diese Anordnung etwa ein Anwohner im Gespräch mit unserer Redaktion als „unlogisch“. Das wird bei der Stadtverwaltung jedoch anders gesehen, wie Roland Kissau vom Ordnungsamt der Stadt auf Anfrage betont. Sinn der beiden Messanlagen, die heute, Donnerstag, nach einwöchigem Betrieb wieder abgebaut werden sollen, war es, die Geschwindigkeit aller Fahrzeuge zu jeder Tageszeit zu messen. „Wir wollen einmal feststellen, wie die 30er-Tone angenommen wird“, erläutert Kissau. Deshalb seien auch gleich zwei Stationen in beide Fahrtrichtungen aufgestellt werden. Die Ergebnisse der Messungen werden in den kommenden Tagen ausgewertet.