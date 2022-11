Corona-Pandemie in Oberberg : Kreis meldet zehn Corona-Tote in wenigen Tagen

Radevormwald/Hückeswagen Die Infektionszahlen in der Region sind deutlich zurückgegangen, doch ungewöhnlich viele Menschen – vor allem im höheren Alter – sind nach einem positiven PCR-Test verstorben.

Bemerkenswert ist, dass zugleich die Zahl der Corona-Infizierten laut dem Kreisgesundheitsamt gesunken ist. Waren am vergangenen Dienstag noch 169 positiv Getestete in Radevormwald gemeldet worden, liegt die Zahl nach dem Stand vom Donnerstag mit 92 wieder unter der Hundertermarke. In der Nachbarstadt Hückeswagen waren in der vergangenen Woche 183 Infiziert gemeldet worden, nun sind es nur noch 115. Ebenfalls deutlich zurückgegangen sind die Zahlen in Wipperfürth, dort sind nach Stand vom Donnerstag noch 138 Menschen betroffen, am vergangenen Dienstag waren es 188 Personen, die positiv getestet waren. Kreisweit waren am Donnerstag 1726 Menschen mit Corona infiziert, am vergangenen Dienstag waren es noch 2789. Die Inzidenz sank von 692,5 auf den Wert 379,2.