Zwei Förderbescheide für Hückeswagen : 3,6 Millionen Euro für städtische Projekte

Förderbescheide für Hückeswagen Bürgermeister Dietmar Persian erhielt jetzt bei der Bezirksregierung Köln die Förderbescheide für den Umbau des Bahnhofsplatzes und die Sanierung und Erweiterung des Sportplatzgebäudes.

Die Schloss-Stadt ist auf einen Schlag um gut 3,5 Millionen Euro reicher geworden – wenn auch nur auf dem Papier. Willkommen ist das Geld auf jeden Fall, weil damit nun zwei wichtige Projekte in Hückeswagen umgesetzt werden können: der Umbau des Bahnhofsplatzes im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) sowie der Anbau und die Sanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Schnabelsmühle. Dafür war Bürgermeister Dietmar Persian jetzt extra zur Bezirksregierung Köln gereist, wo er aus den Händen des neues Regierungspräsidenten Dr. Thomas Wilk die beiden entsprechenden Zuwendungsbescheide in Empfang nahm.

Für das ISEK erhält die Schloss-Stadt mehr als 2,6 Millionen Euro aus dem Programm „Lebendige Zentren“. Mit diesem Geld wird in erster Linie die Umgestaltung des Bahnhofsplatzes finanziert. „Aber auch erste vorbereitende Untersuchungen für das Sanierungsgebiet ,Altstadt‘ oder ein Stadtteil- und Citymanagement sind in der Fördersumme enthalten“, berichtet Persian nach seiner Rückkehr. Das Land fördert das mit Gesamtkosten von etwa 3,7 Millionen Euro vorgesehene Projekt mit 70 Prozent, somit muss die Schloss-Stadt die restlichen knapp 900.000 Euro aus dem eigenen Haushalt bezahlen. „Mit dem Förderbescheid kann jetzt die Planung für die Umgestaltung des Bahnhofsplatzes begonnen werden“, teilt der Bürgermeister mit. Im Mittelpunkt dabei steht vor allem die Erhöhung der Aufenthaltsqualität etwa durch zusätzliche Grünstrukturen und die Errichtung einer Mobilstation. „Der Bescheid bestätigt die jahrelange gute Vorarbeit für das ISEK-Projekt“, betont Persian hocherfreut. „Insbesondere bescheinigt uns das Land damit, dass unser gesamtes ISEK grundsätzlich förderfähig ist.“ Dies stelle den Beginn eines umfangreichen Stadterneuerungsprozesses für Hückeswagen dar.

Politik in Hückeswagen : FaB wiederholt ihre Kritik am ISEK

Bei seinem Besuch in Köln nahm der Bürgermeister gleich einen zweiten Förderbescheid in Empfang. So erhält die Schloss-Stadt aus dem Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ etwa 850.000 Euro für die Sanierung und den Anbau des Kabinengebäudes am Sportplatz. Dieses Projekt, für das knapp 950.000 Euro veranschlagt sind, wird sogar mit 90 Prozent vom Land unterstützt. Mit den Fördermitteln soll das Ende der 70er / Anfang der 80er Jahre errichtete Gebäude durch einen multifunktional nutzbaren Anbau erweitert werden. Außerdem wird es energetisch saniert und soll die barrierefreie Erreichbarkeit der Kabinen sowie des oberen Ascheplatzes sichergestellt werden. Dieser wird im Zuge der Sanierungsarbeiten ebenfalls überarbeitet.