Ausnahmepianist gastiert in Hückeswagen : Takahito Sakamakis dritter Versuch mit dem Schlosskonzert

Der Pianist Takahiko Sakamaki will am 5. November endlich beim Schlosskonzert spielen, nachdem sein Konzert schon zweimal ausgefallen war. Foto: Daniel Gronsfeld

Hückeswagen Nachdem sein Konzert wegen der Corona-Pandemie zweimal abgesagt werden muss, will der junge japanische Ausnahmepianist am 5.November im Heimatmuseum spielen.

Im Heimatmuseum erklingen am kommenden Samstag Mozarts Variationen über „Ah, vous dirai-je, Maman“ und das Rondo a-moll K.511 sowie Nocturnes, Préludes und eine Ballade von Chopin. Zudem gibt es Werke von Beethoven, Bach und unbekannteren Meistern zu hören beim Schlosskonzert mit dem japanischen Ausnahmepianisten Takahito Sakamaki. Er war im März 2020 der Erste, dessen Schlosskonzert im Heimatmuseum aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Auch der zweite Versuch im November vorigen Jahres scheiterte aus dem selben Grund. Nun startet die Hückeswagener Initiative, die die Schlosskonzerte seit der Auflösung der Kulturgemeinde im Oktober 2013 organisiert, einen dritten Versuch. So soll der junge, bereits mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnete Pianist, der 1991 in Yokohama (Japan) geborene wurde und im Masterstudiengang Klavier solo an der Musikhochschule Köln studiert, am 5. November beim Schlosskonzert im Heimatmuseum eine Kostprobe seines Könnens abgeben.