Mobilität per Fahrrad : 250 Mitglieder bei ADFC Mettmann

Radfahren wird immer populärer. Das sieht man auch anhand der Mitgliederzahlen im ADFC Mettmann: Mit Familie Siekmöller wurde die 250 überschritten.

Klimakrise und der Wunsch, bei der Mobilitätswende aktiv dabei zu sein: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Mettmann freut sich sehr über die positive Resonanz, Verbesserung für den Radverkehr aktiv voranzutreiben und Angebote für Radfahrende zu erweitern. Das passiert nicht nur mit Input bei diversen Konzepten, bei denen ADFCler Michael Niklas etwa dabei ist. „Dieser Zuspruch spiegelt sich vor allem in der ständig wachsenden Mitgliederzahl wider“, wie Mettmanns ADFC-Vorsitzender Jens Reiter sagt. Nun ist die Marke von 250 geknackt worden. „Wir freuen uns sehr, die Familie Siekmöller im ADFC begrüßen zu können und bedanken uns für ihren Beitritt.

Die ADFC-Ortsgruppe in der Neandertalstadt wurde im November 2018 gegründet. „Vier Jahre später überschreiten wir jetzt die Mitgliederzahl von 250. Das hatten wir damals so nicht erwartet.“ „Viele Mitglieder nutzen die Möglichkeit, an unseren geführten Radtouren teilzunehmen und genießen das Radfahren in kleinen Gruppen“, weiß Tourenleiter Walter Lubitz.