Kölner Band in Hückelhoven : Weihnachtliche Höhner begeistern in Aula

Die Höhner bei ihrem Weihnachtskonzert in der Aula in Hückelhoven mit dem siebten Huhn Patrick Lück als zweiter Frontmann neben Henning Krautmacher. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Aufgrund der Pandemie konnte das Konzert erst jetzt stattfinden. Fans und Band waren froh, dass die Musiker rechtzeitig aus der Corona-Quarantäne entlassen wurden. Einige Konzerte hatten abgesagt werden müssen.

Und auch der bekannten Band aus der Domstadt tat der Abend mit den begeisterten Anhängern gut. Drei der Höhner waren kürzlich an Corona erkrankt, darunter Frontmann Henning Krautmacher (64). Einige Auftritte der großen Weihnachtstournee mussten deshalb abgesagt werden. „Wir stehen hier auf der Bühne, wir dürfen endlich wieder Musik machen. Ihr glaubt gar nicht, wie gut das tut“, gestand Krautmacher ehrlich ein. Und bekannte: „Wir lieben es, Musik zu machen. Und wir lieben es, nach Hückelhoven zu kommen.“ Vor rund zwei Jahren machten die Höhner zuletzt Station in der ehemaligen Zechenstadt. Seitdem haben sie Zuwachs bekommen. Frontmann und Sänger Henning Krautmacher hat seit einigen Wochen Verstärkung an seiner Seite, kann sich so öfter mal in die zweite Reihe zurückziehen. Patrick Lück (44), der vorher Sänger der Partyband „Street Life“ war, hat seine Feuertaufe bei den Karnevalsauftritten der Höhner bereits bestanden, überzeugte das Hückelhovener Publikum nicht nur mit seinem Gesang, sondern auch mit magischen Tricks, für die er Laura aus den Zuschauerreihen zu sich auf die Bühne holte, um sie anschließend in Trance zu versetzen. Bassist Freddi Lubitz ist seit Januar für den ausgeschiedenen Hannes Schöner dabei, Gitarrist Edin Colic, dessen Eltern aus Bosnien stammen und der bei den Höhnern nur „Meister Ede“ genannt wird, ist ebenfalls seit Kurzem mit von der Partie.