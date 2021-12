Kabarettist Jürgen B. Hausmann in Hückelhoven : Von Weihnachtsbäumen mit einer schwierigen Kindheit

Kabarettist Jürgen B. Hausmann in Hückelhoven

Hückelhoven Rund 600 Besucher lassen sich vom Alsdorfer Kabarettisten Jürgen B. Hausmann in der Aula des Gymnasiums vortrefflich unterhalten. „Lachen ist nicht nur systemrelevant, sondern lebenswichtig.“

Krisbaum, Kriskind, Krisdekrise: Die Warteschlange vor der Einlasskontrolle war lang, als Kabarettist Jürgen B. Hausmann in der Hückelhovener Aula sein aktuelles Bühnenprogramm präsentierte.

Rund 600 begeisterte Besucher ließen sich von dem 57-Jährigen, der mit Ehefrau Sandra und den beiden gemeinsamen Kindern im Alsdorfer Stadtteil Ofden lebt, fast zweieinhalb Stunden unterhalten. Dabei war es eigentlich kein guter Tag für den Künstler, der schon als kleiner Junge als Büttenredner auftrat und häufig als Gastredner bei der legendären Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst in Aachen auf sich aufmerksam machte.

Das beständige Erfolgsrezept funktionierte auch in Hückelhoven wieder: Aus alltäglichen Beobachtungen und zufällig aufgeschnappten Bemerkungen werden Bühnenprogramme mit den Figuren, die wohl jeder kennt oder in denen sich der Zuhörer selbst wiedererkennt. Dazu garniert der gefragte Kabarettist urkomische Showeinlagen im weißen Kunstpelzmantel auf Schlittschuhen, um „Holiday on Ice“ auf der Hückelhovener Aula-Bühne aufzuführen oder sein Laubsauger-Lied beim Tanz mit dem mitgebrachten Gerät eindrucksvoll zu präsentieren.