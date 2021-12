Konzert in der Festhalle : Höhner verzaubern Viersen

Konzert in der Festhalle

Die Kölner Kultband sorgte mit Musik und Anekdoten in der Viersener Festhalle für Weihnachtsstimmung. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Die Musiker lieferten dem Publikum in der Viersener Festhalle einen Mix aus Weihnachtsanekdoten, selten gespielten Höhner-Liedern und Weihnachts-Klassikern.

Die Bühne der Viersener Festhalle verwandelte sich am Mittwochabend in ein Winterwunderland: Geschmückte Tannenbäume und ein knisternder Kamin sorgten für eine gemütliche Weihnachtsatmosphäre im Konzertsaal. Denn die Kölner Musikgruppe Höhner hat ein besonderes Ziel verfolgt: Sie wollte mit ihrer „Höhner Weihnacht“ die Viersener verzaubern.

Bereits als Frontsänger Henning Krautmacher im Sessel sitzend eine Geschichte vom schönsten Weihnachtsgeschenk erzählte, machte sich die Magie der Weihnacht in den Zuschauerreihen breit. Die Viersener hörten Krautmacher gespannt zu, der bereits nach Ende der Geschichte tosenden Applaus erntete. Und das sollte nicht der letzte Applaus des Abends sein: „Wir freuen uns wie Bolle über das Geräusch, das entsteht, wenn ihr eure Handflächen ruckartig zusammenführt“, sagte Krautmacher mit einem Schmunzeln. „Uns verbindet eben die Liebe zur Musik.“

Die sieben Musiker lieferten dem Publikum einen Mix aus Weihnachtsanekdoten, selten gespielten Höhner-Liedern, brachten aber auch eine geballte Ladung Humor mit, die unter den Viersenern regelmäßig für schallendes Gelächter sorgte. Da die Höhner ihre Aufstellung um einen Mit-Frontmann, Patrick Lück, erweitert haben, musste der Neuling auch sein Können gesondert vor dem Publikum beweisen. Dafür suchte er sich als Unterstützung aus den Zuschauerreihen Besucherin Lea aus, die sich auf der Bühne von dem Sänger verzaubern ließ. Die Höhner boten den Viersenern also nicht nur ein klassisches, sentimentales Weihnachtskonzert – es gab auch viele Momente zum Lachen und Staunen.

Obendrauf gab es noch den sogenannten Höhner-Service, der den Besuchern erlaubte, gemeinsam mit den Kölnern bei Klassikern wie „O Tannenbaum“ oder „O du Fröhliche“ mitzusingen: Dafür wurde im Hintergrund der jeweilige Songtexte eingeblendet, damit schon einmal für den Weihnachtsabend geübt werden kann. Nach über zwei Stunden Spielzeit endete das weihnachtliche Konzert mit einer kölschen Version des Liedes „Gloria in Excelsis Deo“, das die Viersener, nachdem die Höhner die Bühne verließen, einfach weiter sangen. So ließen es sich die sieben Kölner nicht nehmen, noch einmal auf die Festhallen-Bühne zu kommen und als letzte Zugabe das Lied „Feliz Navidad“ zu spielen. Nach dem Konzert verließen die Besucher zufrieden die Festhalle: „Es war einfach Weltklasse“, sagte ein Höhner-Fan. Und wer vor dem Konzert noch nicht in Weihnachtsstimmung war, der war es spätestens danach.