Kunst in Ratheim : Momente der Impression in Ölkreide auf Papier festgehalten

Hückelhoven Der Schafhausener Künstler Wolfgang Körfer lockte mit seiner Arbeit zahlreiche Kunstinteressierte und Künstlerkollegen nach Ratheim.

Der gemalte Impressionismus liebt die Pflanzen, liebt die Blumen in der Natur. Das zeigte sich am Wochenende auf zahlreichen Bildern des Schafhausener Malers Wolfgang Körfer. Er hatte aber auch Blumen(-sträuße) in Natura dabei, die er einmal der Erkelenzer Kunstkennerin Astrid Wolters für ihre Einführung in die Ausstellung übergab, ein andermal Petra Plath, die sich als städtische Betreuerin des Alten Rathauses signifikant in die Organisation der Schau eingebracht hatte.