Kommentar : Personal impfen, Bewohner schützen

Meinung Hückelhoven Die Corona-Pandemie hat die mitunter miserablen Arbeitsbedingungen in der Kranken- und Altenpflege noch einmal verdeutlicht.

Die Corona-Pandemie hat die mitunter miserablen Arbeitsbedingungen in der Kranken- und Altenpflege noch einmal verdeutlicht. Fachkräftemangel, höhere Arbeitsanforderungen, unzählige Überstunden und ein dafür vergleichsweise lausiges Gehalt. Die neue Bundesregierung hat also einiges zu tun, den Beruf attraktiver zu gestalten, wenn das Gesundheitssystem nicht dauerhaft am Rande des Zusammenbruchs bleiben soll.