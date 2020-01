In der Aula Hückelhoven : Tommy Engel kommt mit seiner Jubiläumsshow

In der Aula Hückelhoven

Tommy Engel kommt am 8. Mai nach Hückelhoven. Foto: Manfred Esser

Hückelhoven Ein ganz besonderes Programm zu seinem Bühnenjubiläum – 60 Jahre – präsentiert der Kölner Musiker am 8. Mai in der Aula. Der Vorverkauf läuft.

70 Johr op d’r Welt – 60 Johr op d’r Bühn: Tommy Engel ist eine kölsche Kultfigur durch und durch. Für seine Fans verkörpern etliche seiner Lieder die musikalische Seele Kölns. Seine Musik berührt und begeistert die Menschen weit über die Domstadt und das Rheinland hinaus. Zu seinem Bühnenjubiläum hat Engel ein ganz besonderes Programm zusammengestellt: Die Fans erleben einen Querschnitt durch seine musikalischen Stationen, von den Bläck Fööss über L.S.E. bis zu seinen aktuellen Soloprojekten – am Freitag, 8. Mai, ab 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums in Hückelhoven.