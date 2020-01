Zeltlager der evangelischen Kirchengemeinde Hückelhoven : Ferien ohne Handys und Eltern im Sommer auf Sylt

Hückelhoven Kinder und Jugendliche zwischen elf und 15 Jahren können sich für die Sommerferien 2020 wieder zum Camp auf Sylt anmelden.

Das Baden und Schwimmen im Meer wird nur unter Aufsicht qualifizierter Rettungsschwimmer durch­geführt. Der Besitz des Schwimmabzeichens „silber“ ist die Mindestvoraussetzung und Bedingung für die Teilnehmer zum Schwimmen im Meer. Mehrere ausgebildete Freizeitleiter organisieren ein umfang­rei­ches und vielseitiges Ferien­programm mit vielen Möglichkeiten innerhalb und außerhalb des Lagers, das an den Interessen der Teilneh­men­den ausgerichtet ist und an ihre Wün­sche angepasst wird. Mit dem Teilnahmebeitrag sind sämtliche Fahrt­ko­sten, die Un­ter­kunft und Vollverpflegung, die Betreu­ung und fast alle Programm­ko­sten abgedeckt. Nur das persönliche Taschengeld kommt noch extra hinzu. Außerdem muss jeder Teilnehmer selbst einen vernünftigen Schlafsack und eine gute Isomatte mit­nehmen. Geleitet wird die Ferienmaßnahme wieder vom hauptamtlichen Jugendleiter Tho­mas Meuter und seinem Team.

„Wer also mal so einen richtig abwechslungsreichen und coolen Urlaub im Nationalpark Wattenmeer ohne Eltern machen will und mal zwei Wochen auf sein Handy verzichten kann, darf sich gerne zu diesem besonderen Erlebnis­ur­laub anmelden“, ermuntert Thomas Meuter zum Mitreisen. Anmeldeort ist das Jugendleiterbüro im Jugendzentrum Rainbow, Haagstraße 10 in Hückelhoven. Unter Telefon 02433 85899 sollte dazu ein Anmeldetermin vereinbart werden.