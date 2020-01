Neujahrsempfang in Hückelhoven : Bürgermeister Bernd Jansen kündigt drei große Ansiedlungen an

Hückelhoven Bernd Jansen beim Neujahrsempfang in Hückelhoven: Lidl baut Regionalniederlassung für 100 Filialen im Westen im Industriepark Rurtal, dort errichtet die Deutsche Post ein Verteilzentrum, zudem entsteht ein Wohnmobil-Stellplatz.

Volles Haus hatte Bernd Jansen beim Neujahrsempfang in der Aula im 16. Jahr seiner Amtszeit als Bürgermeister. Neben Überraschungen für die Gäste – Eiskonfekt in der Pause – gab es auch große Neuigkeiten.

Drei große Ansiedlungen, für die teilweise die Tinte auf den Verträgen noch frisch ist, verkündete Hückelhovens Bürgermeister Bernd Jansen beim Neujahrsempfang. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Bei grafischen Darstellungen einer großen Gastronomie am Freibad Kapbusch, wo Investor Christoph Zumfeld mit dem Projekt „Aloha Beach“ beginnen will, ging ein Raunen durch die Reihen. Drei große Ansiedlungen, für die teilweise die Tinte auf den Verträgen noch frisch ist, verkündete Bernd Jansen: Das 3-H-Camping-Center verlagert seinen Standort von Heinsberg nach Hückelhoven. Dafür habe die Familie Heinrichs an der Jacobastraße ein 15.200 Quadratmeter großes Grundstück von der Stadt erworben. Hier wolle sie auch einen Wohnmobilstellplatz mit 14 Stellplätzen betreiben. Die Deutsche Post baut ein neues Verteilzentrum für Hückelhoven im Industriepark Rurtal, an der Stadtgrenze zu Wassenberg, auf 10.000 Quadratmetern Fläche. Größter Coup: Lidl errichtet auf der Erweiterungsfläche des Industrieparks Rurtal an der L 117 auf 14 Hektar eine neue Regionalniederlassung, die 100 Filialen im Westen Nordrhein-Westfalens betreut. Jansen sprach von „mindestens 250 neuen Arbeitsplätzen“. In seiner Neujahrsrede buchstabierte Bernd Jansen das „Hückelhovener Alphabet“.

Info Wenn’s läuft, dann läuft es in Hückelhoven Jubiläen Bernd Jansen blickte auf das Stadtjubiläum 2019 mit Armin Laschet als Festredner und auf anstehende Feste: 850 Jahre Brachelen, 100 Jahre Heimatverein Erkelenzer Lande, TuS Jahn Hilfarth und Tromlercorps Leonardo Doveren. Imagefilm Hückelhoven hat einen neuen originellen Imagefilm. Schauspieler mimen Bernd Jansen und „rechte Hand“ Sabine Geyser. Investoren wird geraten: „Stellen Sie sich mal hinten an“, die Stadt sei „Mekka der Industrieansiedlungen“, vom Glück verfolgt. „Wenn’s läuft, dann läuft’s halt“ – Kurzformel für die Entwicklung der Stadt.

A wie Achtsamkeit: Achtsam sein forderte Bernd Jansen für Familie, Kollegen, Nachbarschaft sowie für Gesellschaft und Umwelt. Das bedeute, „sich anständig zu verhalten, Achtung vor jedem Anderen zu haben“.

Für den musikalischen Rahmen sorgte Ralle Rudniks Band V.I.P., hier mit Frontfrau Silvia Confido. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

B wie Bauen und Bildung: Investitionsschwerpunkt im Hochbaubereich seien Bildungseinrichtungen wie der Neubau der Grundschule Hilfarth und Neubau von Räumen für den Offenen Ganztag für die Mühlenbachschule Baal, die Michael Ende Grundschule Ratheim und die Förderschule In der Schlee. Bei fünf Kindergärten stehen Neu- und Erweiterungsbauten an. In Ratheim werden eine neue Mehrzweckhalle geplant und der Kirmesplatz komplett neu gestaltet.

D wie Demokratie: Die scheine ins Wanken zu geraten, meinte Jansen. Er habe den Eindruck, die Qualität der Meinungsäußerung in Sozialen Medien treibe die Gesellschaft auseinander, Shitstorm werde zur üblichen Form der Auseinandersetzung. „Hier kann jeder alles kommentieren, ohne dafür haftbar gemacht zu werden. Eine deutliche Verrohung ist festzustellen. Oft respektlos. Es werden radikaler Hass, Neid und gefährliches Halbwissen oft verbreitet,“ so der Bürgermeister. Viele Menschen seien „dauer­empört“. Zur lebendigen Demokratie gehöre Auseinandersetzung, aber keine populistische Stimmungsmache.

E wie Ehrenamtler: Die Energie der Bürgerinnen und Bürger sieht Jansen „als großes belebendes Element für unser Gemeinwesen“.

G wie Grundstücke: Die Stadt mit mehr als 40.000 Einwohnern will für junge Familien und Bauwillige weiterhin bezahlbaren Wohnraum schaffen. 300 neue Baugrundstücke sind im Angebot für die Baugebiete „Haller Acker“ in Ratheim, „Schwarzer Weg“ in Brachelen, Schmiedegasse in Hückelhoven, Stephanus­straße in Kleingladbach und „Zum Feldchen“ in Hilfarth.

H wie Haushalt und HÜ: Investitionen von 23,1 Millionen Euro in diesem Jahr, davon 8,4 Millionen Euro allein für Grundstücke, bezeichnete Jansen als „Spitzenwert in der Geschichte der Stadt“. Er nannte auch das HÜ für die neue Stadtbusline und das neue Stadt-Logo mit hohem Wiedererkennungswert, das „H“ mit zwei Punkten darüber.

K wie Klimaschutz: Jansen zitierte seine eigene Neujahrsrede von 2014, nach dem ersten Klimaworkshop 2013 in Hückelhoven: Ein wichtiges Thema sei „der schonende Umgang mit fossilen Rohstoffen und das Forcieren von Klimaschutzmaßnahmen“. Für Letzteres stehen 250.000 Euro im Haushalt. Jansen zählte auf: 600 zusätzliche Bäume und Wildkräuterwiesen, Ausbau des Fernwärmenetzes (allein dadurch habe Hückelhoven nur 45 Prozent des durchschnittlichen CO2-Ausstoßes in Deutschland), mehr Windkraft, Klimaschutzmanager im Rathaus, Solarkataster, stadteigenes Kraftwerk für Strom und Fernwärme in der Schlee. Bei Neubau und Sanierung würden immer hohe ökologische Standards umgesetzt.

M wie Millicher Halde: Die zweite Auflage des Haldenzaubers habe die 50.000-Besucher-Marke geknackt, sagte Jansen, Fortsetzung folgt.