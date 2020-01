Im Feld bei Doveren : Bombe neben der A 46 gesprengt

Hückelhoven Für die Sprengung einer Weltkriegsbombe war am Freitag zwischen 15.30 und 16 Uhr ein Teilstück der A 46 bei Hückelhoven in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Eine Weltkriegsbombe ist am Freitag neben der A 46 gesprengt worden. Der Kampfmittelräumdienst hatte die Fliegerbombe laut Polizei um 10.46 Uhr bei einer Absuchung wegen bevorstehender Bauarbeiten entdeckt. Ein Investor will im freien Feld zwischen dem Kühlerhof und der Autobahn in Nachbarschaft weiterer Windkraftanlagen ein Windrad errichten lassen. Da die britische 125-Kilo-Bombe einen Langzeitzünder hatte, konnte sie nicht transportiert und entschärft werden. Die Autobahn war von 15.30 bis kurz vor 16 Uhr voll gesperrt.