Show in der Aula Hückelhoven : Bühne frei für den Winterzirkus der Pepperonis

Show in der Aula Hückelhoven

Beim Zirkusfest 2019 zeigten Anna Koglin und Linnéa Jakobs ihr Können am Vertikaltuch. Jetzt laden die Pepperonis zum Winterzirkus ein. Foto: Viktor Bleiker

Hückelhoven Der Zirkus Pepperoni und befreundete Artistengruppen laden für den 24. Januar in die Hückelhovener Aula ein.

Gegen trübes Januarwetter und den Winterblues verfügt der Zirkus Pepperoni des Gymnasiums Hückelhoven mit dem traditionellen Winterzirkus über ein hervorragendes Gegenmittel. Wie in den vergangenen Jahren werden junge Künstler befreundeter Zirkusgruppen zu Gast sein, um am Freitag, 24. Januar, ab 19 Uhr gemeinsam mit den Pepperonis für ein abwechslungsreiches Programm auf der Aulabühne zu sorgen (Einlass ist ab 18.30 Uhr). Mit dabei sein werden Freunde unter anderem aus Hagen, Köln, Wuppertal und Aachen sowie aus Pforzheim, die mit bekannten und unbekannten Acts dafür sorgen werden, dass sich die Zuschauer an diesem Abend bestens unterhalten fühlen dürfen.